Истории от Матера: градът, в който под всяка улица се крие минало

От домове, издълбани в скалите, до мистериозна кражба на 22 фрески –италианският град пази истории като от филм за Индиана Джоунс

В Матера дори улицата, по която вървиш, може да се окаже покрив на нечий дом. Под краката на туристите се крият древни помещения, църкви, тунели и следи от живот, продължил векове. Италианският град, известен със своите скални квартали Саси, е място, където миналото не стои само зад музейните витрини – то е буквално навсякъде.

„Древните квартали Саси бяха самата Матера. Тук горе почти нямаше нищо. Всички живеехме в Саси", разказва Джузепе Котуно, роден през 1953 г. в стария град. Той си спомня времето, когато вратите на домовете стояли отворени, децата играели заедно, а възрастните разказвали истории на съседите.

Но най-любопитното в Матера често остава невидимо за хората, които се разхождат по улиците ѝ. Под града се простира друг свят, чиито помещения са служили за домове, складове, църкви и работилници.

Едно от най-големите подземни пространства, достъпни за посетители, е разкрито едва през 2014 г. Дотогава то било запълнено със земна маса. Историята на този подземен квартал отвежда чак до X век.

Животът тук имал свои необичайни правила. Хлябът например се замесвал у дома, но няколко семейства го изпичали заедно в обща пещ. За да не объркат самуните, жените поставяли върху тях специални печати.

Още по-изобретателен бил начинът за съхранение на храната. Вместо хладилници жителите използвали сняг, който редували с пластове слама и притискали с дървени дъски, за да получат лед.

А понякога едно и също място сменяло предназначението си през вековете. Там, където между VIII и X век се издигала църквата „Сан Джорджо ал Парадизо", по-късно се появила маслобойна, а през XVII век пространството било превърнато в изба за производство и съхранение на вино.

Матера обаче пази и история, достойна за криминален филм. През 1962 г. от скалните ѝ църкви са откраднати 22 фрески. На мястото разследващите откриват фасове от германски цигари и следи от специално лепило, с което стенописите били отделени от скалата.

Местните хора забелязали подозрителна червена кола с германски номера. След близо две десетилетия и разследване с участието на Интерпол фреските били открити. Оказало се, че крадецът не ги взел, за да ги продаде, а заради страстта си към изкуството. Отнесъл ги чак в дома си в Германия.

Днес осем от откраднатите стенописи се съхраняват в „Палацо Ланфранки" – една от най-забележителните барокови сгради в града, построена през XVII век по волята на епископ Винченцо Ланфранки.

Съхраняването и възстановяването на това необикновено наследство е част от по-големия европейски разговор за опазването на културната памет. Именно към него е насочен и видеоматериалът, реализиран в рамките на проект, посветен на Кохезионната политика на Европейския съюз и ролята на европейските средства за развитието и опазването на регионите.

Защото Матера не е просто град, който си струва да бъде разгледан. Той е място, в което всяка врата може да води към друга епоха, а зад всяка каменна стена да се крие история, която още чака да бъде разказана.