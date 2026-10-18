Тайван отблъснал 16 китайски кораба, извършващи операции за "морски тормоз"

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Тайван обяви днес, че е отблъснал 16 китайски кораба, участващи в едновременни операции за "морски тормоз".

Сред тях е имало съдове на бреговата охрана, както и изследователски и рибарски плавателни съдове, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

"Необичайно голям брой" китайски кораби взеха участие в тези координирани операции около основния остров на Тайван и островите Пратас, известни и като Дунша, съобщи в изявление тайванската брегова охрана.

Китай засили натиска по море срещу Тайван през последните месеци, разполагайки рекорден брой плавателни съдове на бреговата охрана, както и изследователски и други кораби около острова.

Днешната операция последва инцидент от 1 октомври, при който кораб на тайванската брегова охрана използва водни оръдия срещу китайско корабче за развлекателен риболов близо до островите Пратас, предизвиквайки гневна реакция от страна на Пекин.

Китай смята самоуправляващия се остров с население от 23 милиона души за една от своите провинции и заплашва да използва сила, за да наложи контрол над него, отбелязва АФП.

Пекин разполага кораби, изтребители и плавателни съдове на бреговата охрана около Тайван почти ежедневно, опитвайки се да утвърди суверенитета си - нещо, което Тайпе отхвърля.