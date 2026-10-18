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Русия заяви, че е поразила два кораба с доставки с украинската армия

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Снимка: Pixabay

Русия обяви днес, че е поразила два товарни кораба с доставки за украинската армия близо до пристанището на Одеса.

Това предадоха ТАСС и БТА, но твърденията не са проверени по независим път.

Министерството на отбраната на Руската федерация каза тази сутрин, че въоръжените сили на страната са поразили през нощта с дронове кораб с военни товари и стоки с възможно двойно предназначение на 30 километра от пристанището на Одеса.

Следобед ведомството съобщи за аналогичен удар на 50 километра от същото пристанище.

Вчера сутринта Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че е бил поразен товарен кораб с доставки за украинската армия.

Русия редовно обявява, че е взела на прицел такива плавателни съдове в пристанища в съседната страна и Черно море.

Тези твърдения също не са проверени по независим път.

Снимка: Pixabay

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