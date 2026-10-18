Румъния: Двата свалени дрона вероятно са руски

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Двата дрона, които вчера бяха свалени от румънски изтребители F-16 при навлизане във въздушното пространство на страната, вероятно са били руски.

Това заяви днес румънският министър на отбраната Раду Мируца, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той обясни, че свалените снощи дронове са летели със скорост от 450 км/ч. „Това ни кара да мислим, че са били дронове Геран-4 руско производство с реактивен двигател", каза Мируца и допълни: „Това е първият път, в който сваляме такива дронове".

Безпилотните летателни апарати бяха свалени два дни след като два химически танкера бяха атакувани край румънското крайбрежие на Черно море в последните от поредица нападения, показващи рисковете за търговското корабоплаване по източния фланг на НАТО, отбелязва Ройтерс.

„НАТО е готова и способна да реагира на всяка потенциална заплаха, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да защити нашата територия и нашите граждани", е казал представител на алианса пред агенцията.

Външният министър на Румъния Оана Цою съобщи, че Северноатлантическият съвет ще има среща във вторник, за да обсъди отбраната и сдържането в Черно море.

Вчера в отговор на потенциалната заплаха два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили, базирани в Румъния в рамките на мисия по еър полисинг, са излетели от 57-а база „Михаил Когълничану". Това е станало в ранните часове на нощта. Населението в северната част на окръг Тулча е било предупредено, че в района близо до границата лети дрон от Украйна.

Най-малко пет товарни кораба бяха ударени край бреговете на Румъния и на България през последните две седмици, а 23 моряци бяха убити или са в неизвестност, припомня Ройтерс.