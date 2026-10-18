Украйна се извини за вероятно отклоняване на дронове към Литва

Министерството на външните работи на Украйна изрази съжаление за вероятното отклоняване на украински дронове към въздушното пространство на Литва.

"Съжаляваме за станалия тази сутрин в литовското въздушно пространство инцидент, който може да е в резултат на отклоняване на дронове от водената от Русия електронна война по време на операцията срещу легитимни военни цели в Русия", каза говорителят на министерството Георгий Тихи, предадоха Ройтерс и БТА.

"Извиняваме се за всяко нарушаване, опасности и безпокойство, които (този инцидент) може да е създал. Ангажирани сме да споделим всичката информация във връзка със случая с литовските си партньори, за да установим всички обстоятелства около инцидента", добави той в изявлението си в социалната платформа Екс.

По-рано днес Литва нареди на жителите си в северните и централните части на страната да се скрият в бомбоубежищата за около час заради засечен неизвестен летящ обект.

Междувременно литовските власти съобщиха, че тази сутрин дрон е навлязъл в Литва от Полша, след което се е разбил в северната част на страната, като отломките му са се ударили в кола, без никой да пострада.

"Според първоначалната информация обектът е навлязъл във въздушното пространство на Литва от Полша", заяви пред медиите литовският министър на отбраната Робертас Каунас.

Впоследствие литовските власти потвърдиха, че отломките от дрона са се ударили в движещ се автомобил на път в северната част на Литва, без да причинят жертви, но причинявайки щети на леката кола.

"Отломките са нанесли щети на личен автомобил, като са огънали вратата; ясно е, че е имало някакъв вид експлозия", заяви пред медиите министър-председателят Синкевичус.

На въпроса на журналист дали дронът е от украински произход, директорът на Националния център за управление на кризи Вилмантас Виткаускас отговори, че това "вероятно е най-правдоподобното обяснение сред всички възможни".