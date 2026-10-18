Погром във Франция - палежи, грабежи и 1800 арестувани (Обзор)

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Над 500 ранени полицаи, но и обвинения срещу тях за насилие срещу младежи

Разбити и разграбени магазини, обгорели автомобили и велосипеди - така осъмна Париж в неделя след протестите, превзели града. В страната бяха палени кметства, грабежи и погроми имаше в десетки градове.

Изминалата нощ във Франция е най-тежката от 2018 г. насам, когато бе бунтът на “жълтите жилетки”. Властите посочват около 500 хил. протестиращи в страната, според организаторите обаче поне

800 хил. души са били по улиците

Демонстрациите започнаха като ученически протести срещу недостига на преподаватели и лошите условия в училищата, прераснаха в такива и срещу високите цени, лошите обществени услуги и дори бездействието за климата. Включиха се студенти, синдикалисти и представители от движението на “жълтите жилетки”. Но според местните медии вандалите не са излезли с никоя от тези каузи.

Двойка наблюдава огъня след палеж в центъра на Париж, докато вечеря. СНИМКА: РОЙТЕРС

Франс прес разказва за малки групи маскирани младежи, разбивали магазини. На кадри в социалните мрежи се вижда как се

грабят очила, алкохол, бижута,

часовници, сладкиши, дори и касови апарати.

“Това е просто апокалипсис”, казва пред RTL Седрик - търговец в Париж от 30 г., който се барикадирал в магазина си до площад “Република”. Нападателите заплашвали хората и хвърляли стъкла от витрините по полицаи.

СНИМКА: GETTY IMAGES

Има над 500 ранени униформени и пожарникари. 1500 магазина са били засегнати в Париж, щетите са за стотици милиони евро. “Цели улици бяха опустошени”, обяви кметът Еманюел Грегоар. Между прощадите “Република” и “Бастилия” пътищата са в отломки и стъкла. Арестуваните са над 1800, като само в столицата полицията задържа 855.

“Няма място за насилие в нашата република”, заяви президентът Еманюел Макрон в Х.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Премиерът Себастиан Льокорню обвини крайнолеви групи за безредиците. Лидерът на “Непокорна Франция” Жан-Люк Меланшон, който е кандидат за президент, упрекна агресията на полицията, но

призова привържениците си да не рушат и грабят

Една необичайна фраза - Bismillah, c’est les tenebres (в името на Бога, това е мракът), се превърна в една от най-разпознаваемите от протестите. Преди дни в Снапчат профил с име “Мамаду” разпитваше за протестите и написа: “Ще потрошим всичко”. Смесицата от френски, арабски и жаргон породи подозрения за внедрен полицай и се превърна в меме заради откровената стереотипизация.

Надписът Bismillah, c’est les tenebres, който стана един от най-популярните лозунги на протестите. СНИМКА: GETTY IMAGES

Но социалните мрежи изиграха своята роля -

това е тикток поколението на “жълтите жилетки”

123 млн. гледания има видео с призив да се излезе в събота, предаде кореспондентът на Нова тв от Париж. Затова и имаше тази масовост, на която полицията не успя да се противопостави, обясни Петя Желева. Тя разказва, че т.нар. черни блокове вече се явяват на всички протести във Франция -

момчетата с черни дрехи и качулки,

които най-брутално рушат и палят. Нямат шеф, не са организирани, но се придвижват от страна в страна. Нейни колеги твърдели, че някои не говорят френски и предполагат, че са пристигнали специално за протеста.

Тепърва ще се оценяват щетите от палежите и трошенето по време на съботните демонстрации. СНИМКА: GETTY IMAGES

Има обаче много оплаквания и от полицейска агресия. В събота 400 музиканти бяха напръскани със сълзотворен газ на репетиция за протестен концерт на пл. “Република”. На клипове се вижда как те свирят The Hanging Tree от “Игрите на глада”. Мелодията от поредицата е символ на бунта срещу тираничната власт на Капитол, а репетицията се превърна в един от емблематичните моменти от съботния протест.

Тийнейджър на 17 г. загуби ръката си заради граната в Сент Етиен. Подобен случай с момче на 15 г. имаше преди две седмици в Ланс. В началото на протестите 14-годишен получи двойна фрактура на челюстта и избити зъби от сълзотворна граната в Сен Уен л’Омон, на полицая е повдигнато обвинение. В Тур момче на 16 г. загуби зрението на дясното си око.

По време на ескалацията в събота вечерта пожар опустоши кметството в Лимож, преживяло Първата и Втората световна война. След подпалването му рухнаха покривът и 43-метровата кула. Кметът обвини държавата за недостига на полицейски средства - гранатите за разпръскване на тълпите свършили в 15,30 ч.

Горящата сграда на кметството в Лимож СНИМКА: РОЙТЕРС

В Марсилия нападатели нахлуха в кметството с ритници и крещяха:

“Това е революцията, превземаме Бастилията!”

Нахлуха и в кметствата на Лил и Анже, в Лион беше подпален туристически център, в Бордо бе опустошена резиденцията на префекта.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Сблъсъци между демонстранти и полиция имаше и в Италия - в Милано, Болоня, Торино и Бергамо. “Да протестираш е право. Да опустошаваш градовете ни с огън и насилие - не”, заяви премиерката Джорджа Мелони.