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Тръмп подкрепи Нетаняху за преизбирането му

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Снимка: Twitter/@VividProwess

Американският президент Доналд Тръмп днес подкрепи изпадналият в затруднено положение израелски премиер Бенямин Нетаняху за преизбирането му - желана подкрепа заради популярността на Тръмп, но такава, която американският лидер задържаше с месеци, тъй като стратегиите на двамата лидери в Близкия изток се различаваха.

Тръмп днес написа в публикация в социалните мрежи, че Нетаняху е "премиер - голям боец и още повече - велик партньор за мир във войната срещу Ислямска република Иран".

Изборите в Израел трябва да бъдат произведени на 27 октомври. Това е първият национален вот след атаките на "Хамас" в Израел през 2023 г.

Липсата на подкрепа беше отчитана като неуспех за израелския премиер - политик от партия Ликуд, който представяше близките си отношения с Тръмп като предимство за задържането си на власт, предаде Асошиейтед прес, цитиран от БТА.

Снимка: Twitter/@VividProwess

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