Спецзвено на полицията в Париж заради сблъсъците

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Специалното звено на полицията за борба с градско насилие беше разположено в Париж за втори пореден ден, предаде Франс прес.

Спецчастите са разположени на фона на напрежение и подновени грабежи във френската столица.

Според полицията служителите на това звено "са разположени на площада на Републиката", където напрежението остава високо, със сблъсъци между стотици хора и полицията.

Грабежите в района също бяха възобновени, като по-специално бяха нападани магазини за облекло, показват телевизионните кадри.

Над 300 000 мародери бяха установени вчера в разгара на безредиците по улиците на Марсилия, в южната част на Франция, съобщиха местните власти днес в доклад, в който се посочват данните.

Сред тях са 8000 "участници в безредиците", съобщи префектурата на департамента Буш дю Рон, като уточни, че 99 души са били задържани пряко във връзка с безредиците, а 118 служители на силите за сигурност са били ранени.

Разбити и разграбени магазини, обгорели автомобили и велосипеди - така осъмна Париж в неделя след протестите, превзели града. В страната бяха палени кметства, грабежи и погроми имаше в десетки градове.

Изминалата нощ във Франция е най-тежката от 2018 г. насам, когато бе бунтът на "жълтите жилетки". Властите посочват около 500 хил. протестиращи в страната, според организаторите обаче поне 800 хил. души са били по улиците.