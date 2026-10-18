Четири са жертвите на пожара във военната база в Канада

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Четири са жертвите на пожара във военната база "Уейнрайт" в Алберта, Канада. Десетки са тежко ранени.

Това съобщи премиерът Марк Карни като така опроверга информацията от по-рано, че загиналите са седем.

Той нарече пожара "една от най-тежките трагедии" в историята на армията на страната в мирно време.

Базата е разположена на 207 км югоизточно от главния град на провинцията - Едмънтън.

Спасителни екипи "се бориха с огъня през цялата нощ при при едни от най-лошите условия, които можем да си представим", каза Карни в брифинг на живо тази вечер, цитиран от ДПА и БТА.

"Страната е в траур", посочи премиерът и добави, че националният флаг ще бъде свален наполовина.

Канадският лидер не даде повече подробности за причините за пожара, но каза, че е поискал подробна и официална информация от провинциалните и федералните власти този следобед.

Според "Глобъл нюз" инцидентът е станал по време на учение с бойна стрелба, при което е бил уцелен газопровод или газов кладенец, твърди източник от военните.

"Уейнрайт" е основната база за учения с бойна стрелба в страната. В обикновен ден в нея се намират близо 690 военни и 300 цивилни служители, съобщава канадската радио-телевизионна корпорация.