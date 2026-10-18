Извънземните може би са били по-близо до Земята, отколкото очаквахме

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Извънземните може би са били по-близо до Земята, отколкото се смяташе първоначално.

Ново проучване на НАСА разкрива, че Церера – планетата джудже в астероидния пояс между Марс и Юпитер – е притежавала подходящите условия за поддържане на извънземен живот.

Проучване, публикувано в списанието „Science Advances", потвърди наличието на химически източник на енергия на Церера.

Макар учените да не знаят дали някога наистина е възникнал живот на планетата джужде, сега те са убедени, че някога тя е притежавала подходящите условия за неговото съществуване.

Ледената планета джудже днес е замръзнала, солена пустош, но учените твърдят, че вероятно е имала дълготраен вътрешен източник на топлина и жизненоважното химическо „гориво", от което животът би се нуждаел, за да оцелее.

Открита през 1801 г. и с диаметър от около 949 км, Церера е единствената планета джужде във вътрешната част на Слънчевата система.

Данните от мисията „Dawn" на НАСА, която е обикаляла около Церера между 2015 и 2018 г., изведоха на преден план нови въпроси.

Космическият апарат забеляза ярки, отразяващи светлината петна по повърхността - остатъци от сол, оставени от древна, извираща солена вода. Под повърхността се намираше вече замръзнал подповърхностен океан от солена вода, в който бяха открити и органични молекули - въглеродните градивни елементи на живота.

С помощта на термично и химично моделиране изследователи, ръководени от Сам Курвил - докторант в Аризонския държавен университет - симулираха как е функционирала вътрешността на Церера в продължение на милиарди години.

Преди около 2,5 до 4 милиарда години радиоактивният разпад в скалистото ядро на Церера е генерирал достатъчно топлина, за да изтласка хидротермални течности - гореща вода, обогатена с разтворени газове и минерали - нагоре към подповърхностния ѝ океан.

На Земята подобни среди - като дълбоководните хидротермални извори - са горещи точки за хемотрофни микроби, които черпят енергия не от слънчевата светлина, а от химични реакции.

Въпреки че не са открити преки доказателства за наличие на живот, всички необходими компоненти са били налице: вода, органични молекули и енергия.

„На Земята, когато гореща вода от дълбоките подземни пластове се смеси с океана, резултатът често е истинска „шведска маса" за микробите – пиршество от химична енергия. Затова би било от голямо значение, ако успеем да установим дали в миналото в океана на Церера е имало приток на хидротермални течности", обясни Курвил в изявление.

За разлика от Европа на Юпитер или Енцелад на Сатурн, които остават геоложки активни благодарение на гравитационното притегляне на съседните им планети, Церера днес е твърде студена за живот.

Церера орбитира сама. Вътрешното ѝ радиоактивно затопляне е отшумяло отдавна, а днес малкото останало течност е затворена в концентрирана солена вода под слой лед. Температурите на повърхността падат до минус 27 градуса по Целзий.

Надеждата да се открият живи организми днес е минимална. Въпреки това последствията са дълбоки.

Церера далеч не е единствената в Слънчевата система. Десетки малки, ледени тела - джуджета, луни и астероиди - биха могли да имат подобна история.

Всъщност Курвил и неговият екип предполагат, че тези скромни светове може да са представлявали най-разпространения тип обитаема среда в ранната Слънчева система.

Възможно е някога на Церера да е имало извънземни микроби, което означава, че може би сме заобиколени от останки от отдавна изчезнали извънземни екосистеми - не на светлинни години разстояние, а на достъпно разстояние за следващото поколение наши изследователи.