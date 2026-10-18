Макрон: Онези, които рушаха, трябва да платят. Онези, които ограбваха, трябва да възстановят

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Онези, които рушаха, трябва да платят; онези, които ограбваха, трябва да възстановят". Това заяви президентът на Франция Еманюел Макрон, който направи обръщение към френския народ тази вечер, след като насилствени групи се сблъскаха с полицията и ограбиха магазини по време на демонстрациите срещу нарастващите разходи за живот и лошите условия в училищата. Той обеща, че правителството ще бъде безкомпромисно пред "бунтовниците".

Както и прозрачност относно полицейската стратегия, приложена вчера, след като правителството бе изправено пред критики заради ограбването на множество магазини и обществени сгради в няколко големи френски града по време на националния протест, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Макрон призова правителството и по-специално министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез да "извлекат всички необходими уроци" от вчерашните събития "по отношение на разузнаването и далновидността".

"Очаквам ясни отговори и ще има пълна прозрачност", обеща той.

"Всички изпитваме гняв и срам тази вечер", каза още Макрон и призова хората да не "бъркат демонстрантите с легитимни искания с онези, които унищожават, трошат и грабят".

"Да гледам как улиците на нашите градове биват ограбвани по този начин е непоносимо", заяви президентът в обръщението си и увери собствениците на магазини и търговците, засегнати от грабежите, в своята подкрепа.

"Префектите ще вземат решения в консултация с кметовете, за да защитят нашите градове, обществените сгради и магазините", добави държавният глава в речта си . Той призова също за предприемане на "даващи пример" правни действия срещу извършителите. "Няма да правим никакви компромиси", подчерта президентът.

По-рано днес Макрон проведе извънредна среща с високопоставени правителствени представители - ден, след като маскирани групи подпалиха и атакуваха обществени сгради, включително кметствата в няколко градове.

В град Лимож, Централна Франция, пламъците обхванаха сградата на кметството от 19 в., като покривът рухна вследствие на огъня и почти унищожи сградата.

Близо 2400 души са били арестувани вчера по време на протестите в цялата страна, съобщи тази вечер Министерството на вътрешните работи.

По-специално 2397 ареста са извършени през деня, изпълнен с множество инциденти на насилие и широко разпространени грабежи. Общо 997 полицаи и жандармеристи са били ранени, седем от които тежко, се отбелязва в доклада.