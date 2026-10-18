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Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че украинските сухопътни сили изтласкват руските части в източната част на страната.

"Виждаме резултати на фронта", заяви той в традиционното си вечерно видеообръщение, предадоха ДПА и БТА.

"Тенденцията тази година продължава - от началото на есента нашите войници освободиха повече територия, отколкото руснаците успяват да превземат", посочи той.

"Добропилия, Константиновка (Константинивка), Алексево-Дружковка (Олексиево-Дружкивка), Орихив, Новопавловка (Новопавливка), Новоандреевка (Новоадриивка) и Великомихайловка (Великомихайливка) са под украински контрол", каза Зеленски и добави, че украинските войски също така отбраняват райони, близо до Краматорск.

Украйна изгради своеобразен крепостен пояс на тези места, за да предотврати руско настъпление.

Зеленски каза също, че руските войски са били изтласкани в Запорожка област.

Американският мозъчен тръст Институт за изследване на войната наскоро потвърди думите му.

Както украинският президент, така и Институтът за изследване на войната отхвърлиха твърденията на руския президент Владимир Путин за предполагаем успех на руските сили в Запорожка област.

Преди няколко дни американската организация отбеляза, че твърденията на Путин са "толкова далече от реалността, че приличат на халюцинации".

Украйна се защитава срещу пълномащабното руско нахлуване от над четири и половина години с подкрепата на Запада.

Москва предявява претенции, наред с други неща, към Донбас, който е съсредоточен предимно върху областите Донецк и Луганск в традиционния въгледобивен регион на страната.