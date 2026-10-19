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Уолстрийт Джърнъл: Путин е предложил среща с Тръмп и Си Цзинпин за Украйна

Светослав Спасов

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Путин и Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Руският президент Владимир Путин е предложил провеждането на среща на високо равнище следващия месец с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, за да се договори прекратяване на четиригодишния конфликт в Украйна при условия, благоприятни за Москва, предаде Ройтерс, като се позовава на статия на в. „Уолстрийт джърнъл“.

Ройтерс отбелязва, че предложението за среща идва на фона на затопляне на отношенията между Тръмп и Путин – особено след като американският президент обяви сделка за закупуване на руски дизел и в петък подписа указ за отмяна на ключови санкции срещу Москва.

Позовавайки се на бивш служител на руското разузнаване, запознат с въпроса, „Уолстрийт Джърнъл“ посочва, че предложението на Путин е било направено по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври, в рамките на който е била договорена и сделката за дизелово гориво между двете страни.

Белият дом не е отговорил незабавно на запитване за коментар от страна на агенция Ройтерс, пояснява БТА. Агенцията не е успяла да осъществи връзка с Кремъл извън работно време. Руското и китайското посолство във Вашингтон също не са отговорили веднага на исканията за коментар.

Според „Уолстрийт джърнъл“, позоваващ се на запознати служители, Кремъл е предложил тристранният диалог да се проведе в рамките на предстоящата среща на високо равнище на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Предвижда се форумът да се състои на 18 и 19 ноември в Шънджън.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е потвърдил пред изданието, че се водят обсъждания относно евентуална среща. „Все още няма яснота нито за самата среща, нито за нейния евентуален дневен ред, въпреки че и трите страни признават хипотетичната възможност за провеждането ѝ“, е заявил той пред „Уолстрийт джърнъл“.

Високопоставен американски служител е заявил пред изданието, че Тръмп все още не е дал съгласието си за подобна среща, но не изключва напълно идеята.

Сделката на Тръмп с Путин за дизеловото гориво, както и указът за премахване на санкциите срещу Москва, предизвикаха критики от страна на украинския президент Володимир Зеленски. Той предупреди, че това ще удължи войната.

Путин и Тръмп СНИМКА: АРХИВ

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