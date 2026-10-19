Руска атака е поразила метростанция в Киев и е убила жена

Руски въздушен удар е отнел живота на жена в Киев през изминалата нощ, като същевременно е нанесъл щети на метростанция на левия бряг на града и на 25-етажен жилищен блок, заяви тази нощ столичният кмет Виталий Кличко в приложението „Телеграм“, цитиран от Ройтерс.

При атаката, която е засегнала също нежилищни сгради и медицинско заведение в Киев, са ранени още трима души, посочи кметът.

Междувременно след кратка пауза САЩ са възобновили споделянето на критично важна разузнавателна информация, която да помогне на Украйна да се защитава от руските ракетни удари, заяви президентът Володимир Зеленски. Това е от ключово значение за осигуряване на предупреждения за бързодвижещите се ракети, които Москва изстрелва на вълни, пояснява БТА.

Зеленски е разговарял и с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след като двамата посетиха Киев по-рано този месец. Посещението се случва в момент, когато администрацията на САЩ се опитва да посредничи за постигане на споразумение за прекратяване на войната, която Русия започна с нахлуването в съседната страна през 2022 г.