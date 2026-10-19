Австрийските авиолинии потвърдиха за пренасочения след заплаха техен самолет към София

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Говорител на Австрийските авиолинии („Остриън Еърлайнс“ – AUA) потвърди, че самолетът на авиолинията, изпълняващ полет между Тел Авив и Виена, кацнал извънредно в София тази вечер, е бил пренасочен след постъпила заплаха срещу летателния апарат, предаде Ройтерс.

Австрийските авиолинии съобщиха, че заплахата е била направена срещу полет OS82 от Тел Авив към Виена, което е наложило кацането в българската столица, уточнява БТА.

Самолетът се е приземил безопасно в 20:42 ч. българско време, съобщиха от авиокомпанията.

Авиокомпанията допълни, че след приключване на проверката на самолета „Еърбъс“ A320 пътниците ще бъдат прехвърлени на друг полет. На борда е имало 51 пътници и шестима членове на екипажа.

Данни от платформата за проследяване на полети „Флайтрадар24“ показват, че самолетът с регистрация OE-LZE е изпълнявал полет от Тел Авив за Виена, но е бил пренасочен към София.