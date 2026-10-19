Тръмп ще мисли 60 дни относно санкциите срещу Русия

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че президентът Доналд Тръмп ще отдели до 60 дни, за да оцени икономическото въздействие на свързаните с Русия санкции и мита, които отмени наскоро. Той допълни, че служителите от администрацията искат повече време, за да оценят ситуацията, предаде Ройтерс.

Тръмп подписа указ, който отменя ключови санкции и мита съгласно закон на името на покойния сенатор Линдзи Греъм, който той подписа миналия месец по настояване на конгресмени, искащи допълнителен натиск върху Москва заради войната в Украйна, припомня БТА.

Мерките, включително митата върху руските стоки и санкциите за страните, купуващи руски петрол и газ, трябваше да влязат в сила следващата седмица. В указа от петък не се уточнява колко дълго ще важи освобождаването от мита, но Рубио заяви, че Тръмп е избрал 60-дневен преглед.

„Мисля, че президентът иска да използва 60-дневния период, за да анализира какво ще означава налагането както на санкции, така и на мита за световната и американската икономика“, заяви Рубио.

Указът предизвика критики от украинския президент Володимир Зеленски, който предупреди, че това би удължило войната.

Допълнително Рубио защити и отделно споразумение на САЩ с Русия за увеличаване на доставките на дизел на световните пазари, насочено към облекчаване на цените на горивата, които се повишиха на фона на войната с Иран и прекъсванията на енергийните доставки.

„Този ​​дизел ще бъде продаден по един или друг начин. Единствената разлика е колко от него щяха да получат САЩ“, заяви Рубио. Съгласно споразумението Тръмп заяви, че Русия първоначално ще достави над 300 000 тона дизел на САЩ, последвани от доставки през ноември.

Споразумението за дизела е „морков в опит да се сложи край на войната, а не икономически спасителен пояс“ за Русия, заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт пред американски медии.

„Единственият начин да получат допълнителен дизел за износ е, ако откажат конфликта с Украйна. Ако Русия може да изнесе допълнителен дизел на пазара, това би било от полза за американските потребители. Това оказва натиск, който би бил едновременно от полза за американските потребители и би бил стъпка напред към мира във войната между Русия и Украйна“, допълни той.

Рубио заяви, че сделката за дизела и отмяната на санкциите отразяват предизвикателството за управление на конфликтите в Близкия изток и Украйна, които са нарушили световните енергийни доставки.

„Тези конфликти по света започват да се сблъскват един с друг“, заяви той.