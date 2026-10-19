НАТО обсъжда новите си отбранителни цели до 2029 г.

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НАТО започва преговори за определяне на новите военни способности, с които държавите членки трябва да разполагат до 2029 г., за да могат да защитят Алианса при евентуална руска атака. Разговорите ще обхванат необходимия личен състав, въоръжение, военна техника и начините за финансиране на отбранителните ангажименти на 32-те съюзници, съобщава "Политико".

Преговорите се провеждат на фона на предупреждения от европейски представители, че Русия може да бъде готова да атакува държава от НАТО до края на десетилетието. Допълнително усложнение е възможността администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да намали значително американското военно присъствие в Европа, което би поставило под въпрос наличието на ключови способности в рамките на Алианса.

Сред потенциално засегнатите ресурси са самолетите за презареждане във въздуха, далекобойните ракети, тежките транспортни самолети и системите за разузнаване, наблюдение и събиране на информация.

Нови военни цели и по-голяма отговорност за Европа

Предстоящите разговори ще определят общите насоки за новите цели на НАТО, известни като „Политически указания". Това е първият етап от пететапния Процес на планиране на отбраната на Алианса.

Една от основните задачи ще бъде определянето на мащаба на военните способности, от които НАТО се нуждае. Досега плановете включваха не само силите за мащабни военни операции, но и допълнителни 18 бригади, предназначени за по-малки кризисни мисии извън територията на Алианса.

Всяка от тези бригади наброява приблизително 5000 военнослужещи. Сред примерите за подобни операции са мисиите в Афганистан и Косово.

Натискът от страна на Вашингтон европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност обаче може да доведе до преразглеждане на тези изисквания. Възможно е НАТО да ограничи ангажиментите си към по-малки операции, за да насочи повече ресурси към отбраната на собствената си територия.

Според френския адмирал Пиер Вандие, върховен главнокомандващ на НАТО по трансформацията, целта е новият цикъл на планиране да доведе до реална промяна във военните способности, а не просто да възпроизведе досегашните модели.

Как Европа ще компенсира евентуалното оттегляне на САЩ

Един от най-сложните въпроси ще бъде как европейските държави да компенсират евентуалното изтегляне на американски сили и техника.

През декември се очаква да приключи прегледът на американското военно присъствие в Европа, като резултатите могат да повлияят върху хода на преговорите. Още по-рано тази година Вашингтон изтегли от силите, с които НАТО може да разполага, редица средства, включително стратегически бомбардировачи, изтребители, дронове, подводници и военни кораби.

Според бившия високопоставен служител на НАТО Камий Гран досегашният модел е разчитал на това САЩ да запълват недостига на способности, след като бъдат определени общите отбранителни потребности. Този подход вече не може да се приема за даденост.

Една от възможностите е НАТО да премине от конкретни изисквания за определени оръжейни системи към поставяне на оперативни цели пред отделните държави. Така съюзниците биха могли да избират различни средства за изпълнение на задачите си, включително по-евтини алтернативи на американските далекобойни ракети „Томахоук".

Промяната обаче ще постави въпроса как разходите да бъдат разпределени между съюзниците в условията на ограничени национални бюджети.

Различия за приоритетите на Алианса

Макар Русия да остава основен фактор при планирането на отбраната, не всички държави членки поставят еднакъв акцент върху източния фланг.

НАТО официално следва концепцията за сигурност във всички географски направления. След руската пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г. обаче вниманието на Алианса се насочи все повече към Източна Европа, а през последната година нарасна и фокусът върху Арктика.

Част от съюзниците настояват за по-голямо внимание към южния и югоизточния фланг. Сред посочваните предизвикателства са присъствието на руски наемнически формирования в Либия, използването на миграцията като инструмент за натиск, засилената подводна активност и атаките с дронове срещу плавателни съдове в Черно море.

Това поставя НАТО пред задачата да съгласува различните регионални приоритети, без да отслабва отбраната срещу Русия.

Дронове, изкуствен интелект или традиционно въоръжение

Друг ключов дебат ще бъде балансът между безпилотните системи и традиционното въоръжение, включително танковете, артилерията и бойната авиация.

Опитът от войната в Украйна ускори развитието и използването на дронове във въздуха, по суша и в морето. Европейските държави вече предприемат стъпки за разширяване на тези способности.

Великобритания планира хибриден флот, включващ автономни подводни апарати. Франция е предвидила приблизително 8,4 млрд. евро за дронове и боеприпаси с възможност за продължително кръжене над целта, а Германия планира да създаде първия си специализиран полк за дронове през следващата година.

Недостигът на военнослужещи и застаряването на населението в Европа също насочват вниманието към безпилотните технологии. Те могат да изпълняват определени задачи с по-малко човешки ресурси, но държавите трябва да намерят начин да ги внедряват, без да надхвърлят финансовите си възможности.

Адмирал Вандие посочва, че Русия произвежда около 9 милиона дрона годишно — мащаб, който според него изисква сериозно усилие от страна на НАТО. Сред обсъжданите решения е и модел, подобен на абонаментна услуга, при който военните системи получават редовни технологични обновления, за да не остаряват бързо.

Какви уроци може да извлече НАТО от Украйна

Войната в Украйна предоставя на Алианса ценен практически опит в използването на безпилотни системи, противовъздушна отбрана, ракети и цифрови платформи за управление на бойните действия.

Украинската армия разполага с натрупан боен опит и развива бързо нови технологии, което засилва интереса към по-тясно военно и промишлено сътрудничество с Киев.

Същевременно някои представители на НАТО предупреждават, че Алиансът не може просто да копира украинския модел на водене на война. Военната доктрина на НАТО предвижда бързи маневрени операции, превъзходство във въздуха и прецизни удари от голямо разстояние — подход, който се различава от продължителните позиционни боеве, наблюдавани на части от фронта в Украйна.

„Има огромен брой уроци от конфликта, които трябва да усвоим", заяви върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, американският генерал Алексъс Гринкевич, пред Европейския парламент. Той обаче подчерта, че Алиансът не иска да води война по същия начин.

Финансирането ще бъде решаващият фактор

Предстоящите преговори ще проверят доколко съюзниците са готови да увеличат военните си разходи, да поемат допълнителни ангажименти и да компенсират евентуалното намаляване на американската подкрепа.

Освен конкретните количества войски и техника, НАТО ще трябва да намери баланс между непосредствените отбранителни нужди, различните регионални заплахи и бързото развитие на военните технологии.

Решенията ще определят не само какви способности трябва да притежават съюзниците до 2029 г., но и доколко Европа ще може да поеме по-голяма част от отговорността за собствената си сигурност.