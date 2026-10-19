Тръмп обвини Зеленски, че не иска да сложи край на войната

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Доналд Тръмп обяви напредък в преговорите за прекратяване на войната между Русия и Украйна, като същевременно отправи остри критики към Володимир Зеленски заради украинските удари по руската петролна инфраструктура. Той обвини Киев, че нанася щети на световните пазари на дизелово гориво, и защити решението си да отложи новите санкции срещу Москва, за да не застраши преговорите за мир.

В публикация в социалната мрежа Truth Social в неделя Тръмп заяви, че не иска действия, които биха отдалечили Москва от преговорите. Той също така защити решението си да отложи въвеждането на нови санкции срещу Русия, като предупреди, че допълнителният икономически натиск може да застраши дипломатическите усилия.

„Постигаме голям напредък, включително в текущите преговори за заложниците", написа американският президент.

Тръмп не уточни какви конкретни резултати са постигнати в преговорите за прекратяване на войната.

Американският президент отново обясни защо е спрял засега незабавното въвеждане на нови санкции срещу Русия. По думите му натискът върху Москва в този момент може да провали възможността за споразумение.

„Подписването на този документ сега би довело до това. Мога да го подпиша по-късно или когато поискам", заяви Тръмп.

Решението му предизвика критики както сред демократите, така и сред представители на Републиканската партия.

Тръмп свърза позицията си и с напрежението около Иран. Според него Русия оказва на Ислямската република значително по-малка подкрепа, отколкото би могла да предостави, и той иска ситуацията да остане такава.Най-острите критики на Тръмп бяха насочени към украинския президент. Той обвини Киев, че атакува руски нефтопреработвателни мощности, въпреки последиците за световните пазари на горива.

„Зеленски използва руските нефтопреработвателни съоръжения като цели, знаейки, че тези атаки сериозно вредят на световните пазари на дизелово гориво, включително в САЩ", написа Тръмп.

По думите му американските фермери, животновъди и представители на бизнеса понасят сериозни загуби. Той заяви също, че Русия продължава да доставя милиони барели дизелово гориво на международните пазари на намалени цени, но не представи конкретни данни в подкрепа на твърденията си за икономическите последици от украинските удари.

Тръмп обвини Зеленски, че няма достатъчно желание да прекрати войната, и заяви, че украинският президент е можел да постигне по-добро споразумение преди две години, съобщава "Дейли мейл".

Американският държавен глава описа тежкото положение на Украйна след продължителните бойни действия и завърши публикацията си с категоричното послание: „ИСКАМ ТАЗИ ВОЙНА ДА ПРИКЛЮЧИ!"По-рано в неделя Зеленски заяви в интервю за предаването Meet the Press на телевизия NBC, че решението на Вашингтон да облекчи санкционния натиск може да даде предимство на руския президент Владимир Путин.

Украинският лидер определи евентуалното заставане на САЩ на страната на Москва като „историческа грешка".

„Не можем да сравняваме мен и Путин. Той е агресор. Той ни окупира. Неговите войници убиха възрастни хора и деца", заяви Зеленски.

Той изрази надежда, че Тръмп ще заеме ясна позиция спрямо действията на Русия.

Зеленски съобщи още, че обменът на разузнавателна информация между Вашингтон и Киев е възстановен след временно прекъсване.

Украинският президент разкри и че е разговарял с пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за проведените на 9 октомври в Маями разговори и следващите стъпки към мирно споразумение.Острият дипломатически сблъсък се разигра на фона на нова ескалация на бойните действия.

Руските власти съобщиха, че в неделя Украйна е изстреляла 1015 дрона срещу цели в 15 руски региона, окупирания Крим и акваторията на Черно море.

В Санкт Петербург удари предизвикаха пожари на терминала за петролни товари и в нефтеното депо „Ручи". По данни на губернатора на Ленинградска област Александър Беглов един човек е загинал, а петима са били ранени.

Сред поразените обекти са били още логистичен комплекс на руската компания за електронна търговия Ozon и център за данни на технологичната компания VK.

Междувременно руските удари срещу Украйна продължиха. При атаки срещу Запорожие е загинала жена, а сред ранените е шестгодишно момиче.Последните атаки поставят под съмнение обявеното от Тръмп на 11 октомври споразумение за временно прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура на двете страни.

Киев първоначално заяви, че спазва договореността, но впоследствие съобщи за продължаващи руски атаки. Украйна възобнови и собствените си удари след тридневна пауза.

В неделя Зеленски заяви, че Русия е атакувала украински енергийни, петролни и газови обекти 76 пъти през последната седмица. По думите му десетки хиляди семейства са останали без електричество.

„Америка трябва да види, че Русия не предприема ответни стъпки в отговор на облекчаването на санкциите или на постигнатите договорености", предупреди украинският президент.

Въпреки публичния сблъсък между Тръмп и Зеленски дипломатическите контакти продължават. Вашингтон се опитва да постигне напредък към споразумение, докато Русия и Украйна продължават да нанасят удари по енергийната и другата инфраструктура на противника си.