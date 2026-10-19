Левият и десният кандидат за президент на Бразилия се обвиниха в корупция в телевизионен дебат

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва и неговият съперник на предстоящия втори тур на изборите за държавен глава – десният сенатор Флавио Болсонаро, си размениха остри реплики по време на първия си пряк дебат, предаде Ройтерс.

Проучванията преди дебата сочат, че Болсонаро – син на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро – ще бъде фаворит на гласуването на 25 октомври, след като на първи тур по-рано този месец изпревари Лула с близо два процентни пункта, припомня БТА.

Същевременно обаче анкетите показаха, че разликата между кандидатите се стопява. Лула изрази увереност, че може да стане първият кандидат в съвременната история на Бразилия, успял да спечели изборите, след като е останал втори на първия тур.

Дебатът, по време на който кандидатите можеха свободно да се движат по сцената и да влизат в директен диалог – при минимална намеса от страна на водещия – бързо прерасна в размяна на обвинения в корупция и лични нападки.

Лула притисна Болсонаро относно предполагаеми връзки със затворения банкер Даниел Воркаро, а Болсонаро на свой ред провокира Лула за обвиненията, свързани със сина му и скандала с нередности в пенсионната система.

„Лъжата е силата на семейство Болсонаро“, заяви Лула, докато Флавио Болсонаро отвърна, че настоящият президент има „много ясен проблем в ДНК-то си“ и е „винаги опетнен от корупция“.

Снощният дебат беше първият между Лула и сенатор Болсонаро, след като преди това и двамата отказаха подобни възможности. Втори дебат е насрочен за 23 октомври – непосредствено преди балотажа.

В един момент Лула отказа да застане близо до Болсонаро, загатвайки за предполагаемите връзки на сенатора с паравоенни групировки в Рио де Жанейро. Болсонаро на свой ред подхвърли, че е било добре, че си е оставил портфейла другаде – явна ирония, визираща присъдата на Лула за корупция през 2017 г.

Кандидатите до голяма степен повториха предизборните си обещания относно политиките, които възнамеряват да провеждат. Така Болсонаро се ангажира да определи основните престъпни групировки в Бразилия като наркотерористични организации и да осигури над половин милион нови места в затворите.

Лула защити икономическите си постижения, като изтъкна, че икономическият растеж се постига, когато средствата попаднат „в ръцете на мнозинството“. Като доказателство за своята ангажираност той посочи, че по време на неговия мандат минималната работна заплата е била увеличавана с темпове, изпреварващи инфлацията.

Кандидатите влязоха в спор и относно високите цени на хранителните продукти – фактор, който подкопава подкрепата за Лула, въпреки спада на инфлацията и рекордно ниското ниво на безработица.

Двамата опоненти се обвиниха взаимно и в предателство спрямо националния суверенитет. Лула заяви, че семейство Болсонаро е лобирало пред САЩ за налагане на мита върху бразилски стоки и че са се надявали Бразилия да пострада.

„За народа на Бразилия е очевидно, че семейство Болсонаро обслужва американските интереси“, заяви Лула. Болсонаро отхвърли твърденията му и заяви, че при управлението на Лула Бразилия е била „подчинена на глобалисти и терористи“.