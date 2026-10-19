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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23757995 www.24chasa.bg

Макрон отхвърли оставката на френския вътрешен министър

Богомила Костадинова

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Лоран Нуньес СНИМКА: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон е отхвърлил оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нуньес. Това се посочва в изявление на Елисейския дворец, цитирано от Le Monde.

Макрон е под натиск след бурните протести във Франция. Той призна за пропуски в предвиждането и разузнаването. 

Някои политици от опозицията призоваха за уволнението на Нуньес, след като демонстрациите срещу високите разходи за живот прераснаха в едни от най-тежките случаи на насилие в градска във Франция от години насам.

Според френското министерство на вътрешните работи в събота са били арестувани близо 2 400 души, а близо 1 000 полицаи и жандармеристи са били ранени, след като в цялата страна избухнаха сблъсъци между полицията и протестиращите. Имаше и масови грабежи и пожари. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

„Министърът на вътрешните работи подаде оставката си пред президента в неделя. Предвид необходимостта от непрекъснато ръководство на правоохранителните органи в този момент, президентът я отхвърли", се посочва в изявлението на Елисейския дворец. 

В понеделник Нуньес призна, че полицията е загубила контрол в някои градове по време на бурните протести, които избухнаха в цялата страна през уикенда. Той заяви, че при подготовката е имало липса на превенция и че е подал оставка пред Макрон, защото се чувствал отговорен за всичко, което се е случило.

В изявлението се посочва още, че Макрон е поискал от Нуньес да предприеме всички необходими мерки, за да се гарантира прозрачност по отношение на пропуските в планирането и разузнаването, довели до насилието. Президентът също така му е възложил да въведе нови оперативни методи за силите за сигурност с цел справяне с кризата. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Лоран Нуньес СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

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