Макрон отива в Персийския залив да осигури повече горива за Франция

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След уикенд, белязан от прояви на насилие, френският президент Еманюел Макрон започва днес обиколка в страните от Персийския залив с цел да осигури допълнителни количества петрол и дизел и да ограничи поскъпването на горивата във Франция, съобщава Франс прес.

Посещението се провежда на фона на задълбочаваща се вътрешнополитическа криза, която поставя под въпрос трудния край на президентския му мандат, припомня БТА.

Вчера Елисейският дворец потвърди, че президентът няма да отмени започващата днес до сряда обиколка въпреки множеството прояви на насилие в събота около протестите срещу високите разходи за живот.

В обръщението си Макрон обясни, че целта на посещението е да бъдат „гарантирани доставките“ на Франция, сред като сред основните притеснения на протестиращите е именно цената на горивата.

Битка за енергийните доставки

Макрон заяви, че ще остане активен на международната сцена до края на мандата си, като поставя сред приоритетите си и гарантирането на доставките на горива - тема, на която се спря подробно в телевизионното си обръщение на 24 септември.

Френският президент ще посети Кувейт, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Бахрейн и Катар. Освен за енергийните доставки той ще преговаря и за укрепване на двустранните стратегически и икономически партньорства.

От Елисейския дворец уточниха, че целта е да бъдат осигурени допълнителни количества горива, които да увеличат доставките за Франция и косвено да повлияят върху цените. Париж се надява посещенията да доведат до конкретни ангажименти от страна на приемащите държави.

В делегацията на Макрон ще участват и висши представители на двете най-големи френски енергийни компании - „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) и „Анжи“ (Engie).

Цените на енергията са под силен натиск заради блокадата на Ормузкия проток, през който преди войната между САЩ и Иран преминаваха около 20 на сто от световните количества петрол.

Допълнително напрежение създават атаките на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси срещу Саудитска Арабия и напрежението около протока Баб ел Мандеб в южния край на Червено море - друг ключов морски маршрут, свързващ Европа и Азия.

Макрон вече изпрати френски военни за защита на пристанището Янбу, важен саудитски терминал за износ на петрол. Въпреки това Саудитска Арабия не е включена в програмата на настоящата му обиколка.

На фона на рязкото поскъпване на горивата френският президент се опитва да намери начини за намаляване на натиска върху пазара на въглеводороди.

В началото на октомври страните от Г-7, чието ротационно председателство тази година се осъществява от Франция, се договориха в рамките на четири месеца да освободят от стратегическите си резерви до 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол, припомня АФП.