Русия е свалила 149 дрона през нощта

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Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха тази нощ 149 украински дрона от самолетен тип над региони на Русия, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха над региони на Русия 149 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Брянска, Курска, Калужка, Тулска, Орловска, Липецка, Воронежка, Самарска и Ростовска област, както и над републиките Татарстан и Удмуртия", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Съобщено бе, че дронове са свалени и над украинския Кримски полуостров, уточнява БТА.