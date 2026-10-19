Путин одобри рокади в руското правителство

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Руският президент Владимир Путин подкрепи предложения на премиера Михаил Мишустин за редица кадрови промени в правителството, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

Премиерът е представил на държавния глава предложенията си, които са получили президентското одобрение, на работна среща днес сутринта.

„Тази сутрин президентът Владимир Путин проведе работна среща с председателя на правителството Михаил Мишустин. Наред с обсъждането на актуални въпроси от социално-икономическото развитие на страната, премиерът представи на държавния глава предложенията си за редица кадрови промени в правителството“, заяви Песков.

„Тези предложения получиха подкрепата на президента Путин“, добави говорителят на Кремъл, цитиран от БТА.

Съгласно руската конституция кандидатурите ще бъдат внесени от премиера за утвърждаване от Държавната дума.