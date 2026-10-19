КМГ: Китайската икономика нарасна с 4,6% през първите три тримесечия

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Държавното статистическо управление на Китай обяви, че брутният вътрешен продукт на страната е нараснал с 4,6% на годишна база през първите девет месеца на годината.

По предварителни данни БВП достига 107,1071 трилиона юана по текущата статистическа оценка, изчислени по постоянни цени.

Въпреки външния натиск китайската икономика запазва стабилния си растеж, като производството и предлагането се увеличават, външната търговия се развива положително, а заетостта и цените остават като цяло стабилни. Отчетени са също напредък в преструктурирането на икономиката и укрепване на социалната защита.