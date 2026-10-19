ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Международна вечер на аудиовизуалните изкуств...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23758672 www.24chasa.bg

КМГ: Китайската икономика нарасна с 4,6% през първите три тримесечия

КМГ

1464
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

Държавното статистическо управление на Китай обяви, че брутният вътрешен продукт на страната е нараснал с 4,6% на годишна база през първите девет месеца на годината.

По предварителни данни БВП достига 107,1071 трилиона юана по текущата статистическа оценка, изчислени по постоянни цени.

Въпреки външния натиск китайската икономика запазва стабилния си растеж, като производството и предлагането се увеличават, външната търговия се развива положително, а заетостта и цените остават като цяло стабилни. Отчетени са също напредък в преструктурирането на икономиката и укрепване на социалната защита.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Подводен дрон разкрива тайните на Черно море (Видео)