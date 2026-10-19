КМГ: Международна вечер на аудиовизуалните изкуства събра технологии и творчество в Шанхай

На 18 октомври в Шанхайския изложбен център се проведе Международната вечер на аудиовизуалните изкуства – заключителното събитие на Международния карнавал на аудиовизуалните изкуства. По време на проявата бяха представени редица постижения в съчетаването на научно-техническите иновации и изкуството.

В обръщение по време на събитието директорът на КМГ Шън Хайсюн заяви, че през повече от осемте години от създаването си медията последователно развива стратегията за внедряване на най-новите технологии, насърчава развитието на нови производителни сили в медийния сектор и интегрира идеи, изкуство и технологии в комуникационните си продукти.

КМГ ще продължи да задълбочава стратегическото си сътрудничество с Шанхай, като насърчава културните иновации чрез технологично развитие и обмена на опит чрез международно сътрудничество. Целта е творческите идеи и най-новите технологични решения да се допълват и да създават нови възможности за развитие на аудиовизуалните изкуства.