Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС ще предложи нови ограничения върху вноса от Китай, надхвърлящи обхвата на договорената вече схема за хибридните автомобили. След срещата на Европейския съвет тя посочи, че дефицитът на ЕС в търговията със стоки с Китай надхвърля 1 млрд. евро дневно, а съществуващите договорености няма да решат структурния дисбаланс.

Сред възможните засегнати сектори са химическата промишленост, пластмасите и феросплавите, посочи френският президент Еманюел Макрон. Брюксел обсъжда и механизъм за бързо ограничаване на достъпа до единния пазар при определени обстоятелства, както и мерки за намаляване на зависимостта от един-единствен доставчик на критични стоки. Конкретните нови ограничения все още не са окончателно определени.

Китайски експерти обаче смятат, че Брюксел прехвърля отговорността за търговските дисбаланси върху Пекин, без да отчита собствените си ограничения върху износа, високите цени на енергията и проблемите с конкурентоспособността на европейската индустрия.

Джоу Ми от Китайската академия за международна търговия и икономическо сътрудничество предупреди, че акцентът върху размера на дефицита може да изкриви обществените нагласи, без да обяснява реалните ползи и разходи за бизнеса и потребителите. Той подчерта, че едностранните ограничения биха подкопали доверието в преговорите и спазването на правилата на Световната търговска организация.

Дзян Дзюнбо, професор в Центъра за китайско-европейски отношения към университета „Фудан", свързва търговския дисбаланс с различията в промишления капацитет и конкурентоспособността. Според него ограниченията върху китайския внос няма да решат проблемите с високите енергийни разходи и технологичните затруднения в Европа, но могат да оскъпят производството и стоките за потребителите.

Китайското министерство на търговията призова ЕС да води преговорите добросъвестно и да разрешава разногласията чрез диалог. Според китайските експерти използването на достъпа до пазара като средство за натиск може да затрудни постигането на трайно споразумение и да навреди на бизнеса от двете страни.