КМГ: DeepSeek представи обновен модел с по-висока производителност и по-ниски разходи

Китайският стартъп DeepSeek представи DeepSeek-V4.1-Flash-1017 – обновена версия на модела V4.1-Flash, насочена към подобряване на логическото мислене, програмирането и изпълнението на задачи от ИИ агенти. Според компанията новият модел работи по-бързо, генерира по-кратки отговори и намалява разходите за използване.

Компанията съобщи за по-добри резултати в тестове за разработка на софтуер и автоматизация на работни процеси. В собствени оценки моделът е постигнал 77 точки в теста DeepSWE v1.1 за софтуерна разработка и 60,5 точки в AutomationBench за автоматизация, изпреварвайки посочени конкурентни модели на Anthropic и OpenAI. Компанията отчита подобрения и при разработването на игри и 3D моделиране.

Обновлението включва и нови интерфейси за търсене и извличане на информация, достъпни чрез програмния интерфейс на DeepSeek срещу 5 юана за 1000 заявки. Цената за генериране на един милион изходни токена е 0,59 долара в часовете с ниско натоварване и 1,19 долара в пиковите часове.