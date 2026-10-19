КМГ: Qualcomm търси възможности за разширяване на сътрудничеството си с Китай в областта на изкуствения интелект

Американският производител на чипове Qualcomm търси възможности за задълбочаване на партньорствата си с китайски компании за внедряване на изкуствен интелект в различни индустрии.

Китай разполага не само с голям пазар, но и с развита промишлена база, квалифицирани инженери и разнообразни приложения на новите технологии, заяви Мън Пу, председател на Qualcomm China, на конференция в Шънян. По думите му тези предимства улесняват преминаването от технологични разработки към масово производство и приложение.

Решенията на Qualcomm за свързани автомобили вече се използват в над 300 модела на китайски производители. През 2025 г. компанията започна и инициатива за ускоряване на внедряването на изкуствен интелект съвместно с китайски оператори, производители на устройства и разработчици на модели.

Други американски технологични компании също развиват партньорства в Китай. „Епъл" заяви готовност да разшири бизнеса си в страната, а „Интел" обяви сътрудничество с китайската Lens Technology за разработване на технологии за корпусиране на полупроводници, предназначени за приложения в изкуствения интелект и центровете за данни.

Междувременно Пекин и Вашингтон продължават диалога за изкуствения интелект. През септември двете страни се договориха да обсъждат ползите и рисковете от технологията, като следващият кръг разговори е планиран до края на ноември. Според анализатори сътрудничеството остава важно за бизнеса въпреки технологическото съперничество между двете държави.