КМГ: Чарът на късата коса

Може би един от най-смелите варианти на късата прическа, която напоследък отново събира популярност сред младите, е прическата пикси. При нея косата отстрани на ушите и на тила се подстригва значително по-късо и се изтънява. Обикновено дължината не надхвърля ушите, докато на темето се оставят достатъчно пластове и обем, за да не изглежда прическата прекалено строга и подредена. Могат да се запазят и няколко нарочно разрошени, неравномерни кичура, които придават закачливост и създават усещане за малко елфче.

Само с промяна на посоката на пътя или на извивката на кичурите пикси прическата може да придобие съвсем различно излъчване. В съчетание с диадема и рокля тя може да подчертае нежна и класическа женственост.

При тази прическа косата отстрани на ушите и на тила се скъсява значително и се изтънява. На темето се запазват достатъчно пластове и обем, за да се избегне твърде строгият и скован вид. Няколко небрежно стърчащи кичура допълват закачливото и жизнено излъчване.

Не е нужно да се ограничаваме от установените представи за красота. Ако смело изпробваме прическа, която силно се различава от досегашния ни стил, може да открием една напълно нова страна на себе си.

Освен това пикси прическата е изключително лесна за поддържане. Само пет минути за измиване и изсушаване на косата са достатъчни. Това е идеалната прическа за хората, които не искат да губят време в оформяне — нищо чудно, че мнозина се пристрастяват към нея още след първото подстригване.

Ако все още не сте готови да се осмелите да опитате ултракъса прическа, можете да започнете с по-дълъг боб. И той е способен да преобрази изцяло визията ви.

Френският боб залага на непринудена артистичност и съчетава изискано, зряло излъчване с лека хладна елегантност. С него можете да изглеждате едновременно нежни и дръзки. Препоръчително е краищата на косата да се накъдрят леко. Така формата на прическата ще изглежда по-изчистена и добре оформена, а кичурите няма да се струпват хаотично около врата, което ще намали усещането за топлина и тежест.

Косата крие в себе си силата да променя настроението и цялостното ни излъчване. Ако сте уморени от дългата коса без промяна, осмелете се да опитате свежа къса прическа. Нова прическа, ново настроение!