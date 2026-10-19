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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23758762 www.24chasa.bg

КМГ: Външната търговия на Китай нарасна с 18,8% през първите девет месеца на годината

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Общият обем на вноса и износа на стоки в Китай е достигнал 39,94 трилиона юана през първите три тримесечия на годината, което е увеличение с 18,8% спрямо същия период на миналата година, съобщи Държавното статистическо управление.

Износът е нараснал с 16,4% до 23,20 трилиона юана, а вносът – с 22,3% до 16,74 трилиона юана. Търговията със страните, участващи в инициативата „Един пояс, един път", се е увеличила със 17,1%.

Частните предприятия отчитат ръст от 19,1% на външнотърговския си оборот, формирайки 56,9% от общия обем. Износът на машини и електротехнически изделия е нараснал с 23,7%, достигайки 64,3% от целия китайски износ.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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