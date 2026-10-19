Лувърът е блокиран от протестиращи (Видео, снимки)

Протестиращи блокираха днес входовете към Лувъра в Париж в знак на подкрепа на националното протестното движение на гимназистите и в съпротива срещу "полицейската репресия". Това съобщиха пред АФП от ръководството на музея и профсъюзите.
Музеят не е можал да отвори според графика заради протеста, който е организиран от студенти от „Екол дю Лувър".
На плакат, поставен пред музея, пише: „С гордост обявяваме, че блокираме най-големия музей в света."
В цяла Франция през уикенда бяха задържани над 2 330 души, съобщи днес министърът на правосъдието Жерал Дарманин, цитиран от Euronews.
Очаква се над 2 000 магазина да са засегнати от насилието, като щетите възлизат на „стотици милиони евро", според председателя на търговската камара в страната Ален Ди Крещенцо.
Протестите започнаха миналия месец, когато ученици протестираха срещу условията в гимназиите в цялата страна, но ескалираха и обхванаха по-широк спектър от проблеми, като например разходите за живот и инфлацията.