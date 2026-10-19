Киев: Среща между Русия, Китай и САЩ само би подхранила стремежа на Путин към величие

Среща на върха между Русия, Китай и САЩ само би насърчила руския президент Владимир Путин да продължи войната. Това е коментарът на украинския външен министър Андрий Сибиха по повод предложението за тристранна среща за мир между лидерите на САЩ, Русия и Китай, предаде Ройтерс.

Тристранна среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия би могла да помогне за по-бързото прекратяване на войната. Но разговори между лидерите на Русия, Китай и САЩ би имала точно обратния ефект – би насърчила Путин да продължи тази война, посочва Сибиха в публикация в Екс.

Поканата към Путин за подобна среща би подхранила стремежа му към величие и би му придала статут, който не заслужава. Той не е световен лидер, а военнопрестъпник. Русия не е световна сила, а глобален проблем, се казва в изявлението, цитирано от.

Сибиха допълва че руската икономика е поне 13 пъти по-малка от американската и 8 пъти по-малка от китайската, като продължава бързо да се свива, а жизненият стандарт на руснаците да се влошава. Русия е загубила 1,6 милиона военнослужещи, убити и ранени, в неуспешна война, която не може да спечели и отказва да прекрати, отбелязва първият дипломат на Киев.

Независимо дали се гледа от прагматична, или от морална гледна точка, Путин няма място на масата за преговори с президентите Тръмп и Си. Според външния министър на Украйна единственото, което би могло да му осигури място там, е стъпка като приемане на предложение за прекратяване на огъня. Вместо това обаче той засилвал терора срещу цивилното население.