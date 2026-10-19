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Папа Лъв XIV ще има аудиенция с поклонници на 21 октомври, за пръв път след операцията от рак

Дима Максимова

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Папа Лъв XIV ще бъде изписан на четвъртия ден след операцията.

Обща аудиенция с поклонници ще проведе за пръв път след операцията от рак на белия дроб папа Лъв XIV. Тя ще се състои тази сряда или на площад "Св. Петър" в Рим, или в затворено пространство в зависимост от метеорологичните условия. Новината съобщи Ватиканът, цитиран от Ройтерс.

71-годишният папа претърпя операция за отстраняването на долната част на десния му бял дроб, което даде повод за спекулации как болестта му би могла да повлияе на папството му, само година и пет месеца след като оглави Римокатолическата църква.

По време на първата си публична проява вчера папата обеща, че постепенно ще започне да изпълнява обичайните си дейности. В програмата му преди операцията, той провеждаше аудиенции с поклонници всяка сряда, съобщи БТА.

Главата на Римокатолическата църква се появи на публично място за първи път само 4 дни след хирургичната интервенция на балкона на Апостолическия дворец във Ватикана за  традиционната неделна молитва Ангел Господен.

Папа Лъв XIV ще бъде изписан на четвъртия ден след операцията.

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