Снаряд избухна в тренировъчен център в Либия, уби 8 новобранки

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Експлозия на снаряд в либийски тренировъчен център отне живота на 8 жени новобранци. Новината предаде Франс прес, като се позова на службите за сигурност.

Взривът е стана случайно по време на военно обучение в центъра в Зауия, в Западна Либия. Има и ранени, но точната бройка не се съобщава, пише БТА.

Тренировъчният център е бил на Службата за борба срещу заплахи за сигурността – орган, който е подчинен пряко на ръководителя на правителството на Либия и не зависи нито от армията, нито от вътрешното министерство.

Започнало е разследване.