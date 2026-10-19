Кремъл: Малко вероятно е да има крайно решение за Украйна без участието на Киев

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи днес, че е малко вероятно крайно решение за войната в Украйна да бъде възможно без участието на някого от страната на Киев, пише Ройтерс.

Усилията на САЩ относно подобно решение продължават и Русия ги цени високо, посочи той, цитиран от ТАСС.

Хипотетичната тристранна среща между президентите на Русия – Владимир Путин, на Китай – Си Цзинпин, и на САЩ – Доналд Тръмп, е споменавана, тъй като и тримата лидери може да вземат участие в срещата на върха на форума за Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай, смята говорителят на Кремъл в коментар на написаното и в американския в. "Уолстрийт джърнъл".

Песков поясни, че засега няма договореност за предмета на тристранна среща Путин – Си – Тръмп, както и за дневния ѝ ред, съобщи БТА.

Според него разрастващите се безредици в Европа свидетелстват за голяма криза. Засега било трудно да се каже дали тя е системна или не.

Руският президент Владимир Путин е предложил провеждането на среща на високо равнище следващия месец с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, за да се договори прекратяване на четиригодишния конфликт в Украйна при условия, благоприятни за Москва, предаде Ройтерс, като се позовава на статия на в. „Уолстрийт джърнъл".

Предложението за среща идва на фона на затопляне на отношенията между Тръмп и Путин – особено след като американският президент обяви сделка за закупуване на руски дизел и в петък подписа указ за отмяна на ключови санкции срещу Москва.