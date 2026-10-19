Пороите в Испания отнеха живота на жена, чакат се над 300 л на кв. м за по-малко от 24 часа

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Една жена загина в Испания, след като проливни дъждове, връхлетяха най-силно средиземноморското крайбрежие и Балеарските острови. Пороите са предизвикани от бурята "Адам". Властите обявиха червен код за "изключителна опасност", предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Според и Рубен дел Кампо, говорител на Държавната метеорологична агенция, страната навлиза в най-критичните часове на бурята. Той отбелязва, че силните и влажни ветрове от Средиземно море допълнително усилват стихията.

Бурята засяга най-вече крайбрежните райони на Андалусия, Мурсия, Валенсия, Балеарските острови и Каталуня, където рискът от внезапни наводнения е висок или много висок в зависимост от конкретното място, пише БТА.

На места количеството на валежите може да надхвърли 300 литра на квадратен метър за по-малко от 24 часа.

Властите предупреждават, че е от решаващо значение да се спазват предупрежденията и препоръките на Гражданска защита и хората да не напускат домовете си. Гражданите трябва да избягват районите, застрашени от наводнения, и да стоят далеч от речните корита и потоците.

Спасителни екипи извадиха от морето тялото на единствената известна досега жертва на бурята. Жената е била обявена за издирване в събота. Други двама души са били спасени, след като останали блокирани в автомобил.

Летище Ибиса на Балеарските острови е преустановило работа. Пренасочени са16 полета, а 5 са отменени. Има смущения във вътрешния и международния въздушен трафик.

Бурята причини множество инциденти, включително срутвания на покриви и други повреди, наводнения и отмяна на спортни състезания и учебни занятия.