65-годишна австралийска депутатка е в критично състояние, блъсна я кола

Възможно е инцидентът да е бил планиран умишлено

65-годишната австралийска депутатка Хелън Хейнс е в критично състояние, след като бе блъсната от кола пред избирателния си офис. Хейнс представлява избирателния район Инди във федералния парламент на страната.

Жената е била ударена от "Тойота Ленд Крузър" в град Уангарата, щата Виктория. Инцидентът се е разиграл около 15:30 ч местно време днес, съобщиха от полицията. Информацията бе потвърдена и от семейството й, което в официално изявление потвърди самоличността й.

Премиерът на Австралия Антъни Албанезе заяви, че случилото се е вероятно умишлено, въпреки че властите не са установили мотив за инцидента. Той уточни, че няма информация за конкретни заплахи срещу Хейнс, но отбеляза, че тонът на политическия дебат напоследък се е изострил. Албанезе призова това да се промени.

Свидетели незабавно се притекли на помощ и задържали 43-годишния шофьор на колата, до пристигането на полицията. При претърсването на превозното средство е открит нож, обяви и.д. шеф на полицията във Виктория Ашли Мейсън. Полицията все още не е разкрила самоличността на заподозрения. По данни на разследващите той е от Таравинги - град на 12 км източно от Уангарата. Засега не е ясно и дали мъжът е познавал Хейнс.

Според данни на федералната полиция в страната политическото насилие е рядкост, но за последната година се забелязва увеличение при случаите на тормоз и заплахи срещу политици.

Хелън Хейнс бе избрана за депутат във федералния парламент през 2019 г. като независим кандидат с ангажимент за подобряване на здравните услуги в селските райони. Тя се застъпва за по-голяма почтеност в политиката, реформа на хазартния сектор, по-добри услуги за психично здраве и прекратяване на войната в Газа.

Преди да влезе в политиката, е работила като акушерка. Създава една от най-дълго функциониращите акушерски служби в селските райони на страната, става ясно от официалния й сайт.

„Хелън Хейнс е невероятно трудолюбива. Тя е изключително интелигентна, но най-важното е, че е човек с изключителна почтеност, уважаван в целия парламент и от всеки, който общува с нея", заяви премиерът Албанезе на пресконференция.