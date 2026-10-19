Мъск обеща да подари по една акция на SpaceX на всяко дете в САЩ

Милиардерът Илон Мъск обеща през следващата година да даде по една акция от космическата си компания SpaceX на всяко дете в САЩ. При сегашната цена на книжата общата стойност на дарението би достигнала около 10,7 млрд. долара.

„През следващата година ще дам по една от моите акции в SpaceX на всяко дете в Америка. Това ще бъде първата от много други", написа милиардерът в понеделник в социалната мрежа X, която притежава.

SpaceX, която развива дейност в космическия сектор и областта на изкуствения интелект, беше оценена на около 2 трилиона долара. Компанията излезе на борсата през юни, като първичното ѝ публично предлагане се превърна в най-голямото в историята. В края на търговията в петък акциите ѝ се продаваха за около 146 долара.

Засега Мъск не е посочил как ще бъдат разпределени акциите сред десетките милиони американски деца, нито дали всички ще имат право да получат дял от компанията.

По данни на Бюрото за преброяване на населението на САЩ, цитирани от CNN, в страната живеят приблизително 73 млн. души под 18-годишна възраст. Ако всеки от тях получи по една акция, стойността на дарението би била около 10,7 млрд. долара при сегашната пазарна цена.

Идеята младите американци да получат дял от фондовия пазар не е нова. През юли Министерството на финансите автоматично включи милиони деца под 18 години в новата федерална спестовна и инвестиционна програма Trump Accounts. В нея право на еднократна държавна вноска от 1000 долара имат децата, родени между началото на 2025 г. и края на 2028 г.

Изявлението на Мъск последва обявената в неделя инициатива на компанията за изкуствен интелект Anthropic да отдели най-малко 5% от акциите си за фонд в обществена полза. При последната оценка на частната компания този дял възлиза на около 48 млрд. долара.

Фондът ще предоставя средства за социални каузи. Според информацията на Anthropic той може да прави големи дарения на организации с нестопанска цел или да разпределя средства директно сред определени групи хора. Една от целите е да се смекчат последиците от изкуствения интелект върху заетостта.

В отговор на съобщението Мъск написа в X, че препоръчва акциите да бъдат раздавани директно на обществото, като добави, че самият той ще постъпи именно така.