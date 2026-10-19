Въвеждат полицейски час във Франция. „Жълтите жилетки" готвят нови демонстрации

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Ако е нужно, ще въведат и извънредно положение

Френският министър-председател Себастиен Льокорню съобщи днес, че е поискал от префектите в страната да обявят полицейски час на известен брой места, който да влезе в сила от тази вечер, предадоха световните агенции.

Френското движение на „Жълтите жилетки" обяви, че ще организира още демонстрации в страната тази събота.

Целта на мярката е да бъдат защитени търговците и магазините след уикенда на насилие и сцените на хаос в редица градове на цялата страна.

Карта на населените места, в които ще бъде въведен полицейски час, ще бъде публикувана по-късно днес след разговори с кметовете на съответните населени места, добави Льокорню след края на специално междуведомствено заседание, посветено на кризата със сигурността в страната.

Ако е необходимо, ще бъде въведено и извънредно положение, но засега полицейският час на местно ниво изглежда достатъчна и по-адаптирана мярка, поясни Льокорню.

Той обвини радикалната левица, че иска да организира „дълбок безпорядък“ в страната до президентските избори, насрочени за април и май догодина.

„Съществува цяла мрежа от различни групи и структури, които могат да се активизират и дори да поставят под въпрос графика на президентските избори и самото им провеждане“, заяви Льокорню след заседание на междуведомствената кризисна група.

Същевременно вътрешният министър Лоран Нуниез заяви, че няма планове за отмяна на футболната среща утре между „Пари Сен Жермен“ и „Барселона“.

Кметовете на големите френски градове поискаха днес отговори от правителството на онова, което те дефинираха като липса на готовност от страна на силите за сигурност за справяне с размириците, разтърсили страната през уикенда, пише БТА.

„Жълтите жилетки" обявиха, че ще организират още демонстрации във Франция тази събота.

На 24 октомври ще бъде организирано второ действие на протестите, заявиха организаторите на демонстрациите и протестите от 17 октомври, прераснали в насилие на редица места във Франция.

Движението на „Жълтите жилетки" се зароди през първия мандат на президента Еманюел Макрон, като през есента и зимата на 2018 г. – 2019 г. то организира редица демонстрации срещу високите разходи за живот и срещу социалната несправедливост.

Името на движението идва от това, че много от участниците в протестите, организирани в него, носят жълти светлоотразителни жилетки.

Движението участва и в протестите на 17 октомври, в които се включиха и гимназисти, еколози, хора, протестиращи срещу високите наеми и цени на недвижимите имоти, срещу високите разходи за живот, срещу бедността и срещу планираните от правителството мерки за икономии с цел оздравяване на финансите.