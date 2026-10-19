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Литва затяга мерките около стратегическата си инфраструктура след опита за палеж на "Старлинк"

Богомила Костадинова

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Миндаугас Синкевичус КАДЪР: Инстаграм/mindaugas.sinkevicius

Литва ще засили мерките за сигурност около обектите на стратегическата си инфраструктура, обяви днес министър-председателят на страната Миндаугас Синкевичус в контекста на опита за палеж в наземна станция от мрежата на американската сателитна система "Старлинк" в покрайнините на столицата Вилнюс, предаде Ройтерс.

Властите в балтийската република обявиха, че това е саботаж, свързан с Русия.

Литовското правителство и представителите на силите за сигурност се срещнаха, за да обсъдят ситуацията след предполагаемата експлозия на дрон и неделния инцидент със "Старлинк" на фона на опасенията в региона, че войната в Украйна преминава през границите на НАТО. 

"Решихме да повишим нивото на подготвеност относно обектите на стратегическата инфраструктура, които са важни за страната (...) Ще мобилизираме сили с голяма численост и ще засилим вниманието си в района на въпросните обекти", заяви днес Синкевичус.

Преди седмица двама маскирани запалиха 11 от 17-те антени до София, ползвани за връзка със сателитната система "Старлинк" на SpaceX. Антените са част от телепорта в Плана планина, който е на по-малко от час от центъра на София. Собственост е на един от трите мобилни оператора в България. В момента тече разследване. Има обаче подозрения, че двамата, подпалили антените, вече са напуснали територията на България. Няколко дни по-късно депутатите в парламента поискаха изслушване по въпроса. Премиерът Румен Радев обаче забрани на председателя на ДАНС Пламен Тончев да говори за палежа, за да не се пречи на разследването, което щяло скоро да приключи.

През септември сателитна станция от тази мрежа, разположена в централната част на Полша, беше подпалена, като Варшава заяви тогава, че става дума за умишлен "акт на саботаж".

Миндаугас Синкевичус КАДЪР: Инстаграм/mindaugas.sinkevicius

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