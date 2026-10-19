Турция иска отделни коридори за руски и украински кораби в Черно море

Турция е предложила на Русия и Украйна мораториум върху военните действия в Черно море и гаранции за безопасността на търговското корабоплаване. Планът предвижда отделни маршрути за гражданските кораби според принадлежността им към воюващите страни, съобщават турски медии.

Според вестник „Миллиет" Анкара предлага украинските кораби да използват коридор към Босфора покрай бреговете на Румъния и България. За руските плавателни съдове е предвиден отделен маршрут покрай бреговете на Грузия и Турция.

Консултациите по документа продължават. При постигане на съгласие е възможно да бъде подписано споразумение, подобно на зърнената сделка от 2022 г. Новото предложение обаче ще има по-широк обхват – ще се отнася до всички търговски кораби и ще задължава Русия и Украйна да прекратят атаките срещу тях.

Информацията за конкретните условия на плана не е потвърдена официално от Анкара, Киев или Москва.

От началото на годината 70 кораба са станали обект на нападения в Черно море, като 51 от тях са свързани по някакъв начин с Турция. На този фон Анкара се опитва да ограничи рисковете за корабоплаването и да предотврати разрастването на конфликта в региона, пише турският сайт hurriyetdailynews.

Нападенията срещу търговски кораби в Черно море се засилиха през последните месеци, като сред засегнатите плавателни съдове има и кораби с турски екипажи или връзки с Турция.

През юли беше съобщено за атака с дрон срещу турския товарен кораб Reyhan Sarı, пътуващ от Таман към Трабзон. При нападението загина един турски моряк, а трима бяха ранени. Корабът получи повреди.

През септември Украйна отхвърли обвиненията за нападенията срещу турски кораби. Украинският посланик в Анкара Нариман Джелял заяви, че отговорността трябва да бъде установена въз основа на факти и технически доказателства, а не на предположения.

В началото на октомври напрежението ескалира допълнително. На 5 октомври турски кораб, превозващ украинско зърно, беше ударен и потъна край румънското крайбрежие. На следващия ден два търговски кораба бяха поразени в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Единият потъна, а екипажът на другия, сред който имаше турски и индийски граждани, беше евакуиран.

Предложението на Анкара има прецедент в зърнената инициатива, която действаше от 22 юли 2022 г. до 17 юли 2023 г. Тогава Украйна подписа споразумение с Турция и ООН за износа на зърно през Черно море, а Русия сключи отделно, огледално споразумение със същите посредници. Москва се оттегли от договореността през юли 2023 г.