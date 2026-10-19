Две станаха жертвите на проливния дъжд в Източна Испания (Видео, снимки)

Хеликоптери спасяваха хора, блокирани по покривите на домовете им, след като проливни дъждове връхлетяха Източна Испания. Наводненията отнеха живота на най-малко двама души и принудиха властите да разпоредят на над 800 000 жители да останат по домовете си, предаде Ройтерс.
Поройните дъждове, предизвикани от бурята "Адам", откъснаха от света няколко града по средиземноморското крайбрежие. Реките излязоха от коритата си, а улиците се превърнаха в бурни потоци – картина, напомняща за катастрофалните наводнения в района на Валенсия преди две години, при които загинаха над 230 души.
Според местните власти през уикенда са открити телата на две удавени жени.
По-рано испанските власти съобщиха за една загинала и обявиха червен код за "изключителна опасност", предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.
"Навлизаме в най-критичните часове на бурята", заяви Рубен дел Кампо, говорител на Държавната метеорологична агенция, като отбеляза, че силните и влажни ветрове от Средиземно море допълнително усилват стихията.
Бурята засяга най-вече крайбрежните райони на Андалусия, Мурсия, Валенсия, Балеарските острови и Каталуня, където рискът от внезапни наводнения е висок или много висок в зависимост от конкретното място.
Кметът на Пего Енрике Мол заяви, че няколко души все още чакат да бъдат евакуирани с хеликоптер от покривите на сградите си. Всички пътища към града са блокирани, а в някои райони дори тежката военна техника не може да продължи напред, добави той.
Заместник-кметът на крайбрежния град Олива съобщи, че спасителните екипи оказват помощ на блокирани жители, предимно възрастни хора, останали в домовете си.
Националната метеорологична служба определи условията като "изключително тежки". В някои райони количеството на валежите за 48 часа е надхвърлило 600 литра – най-високият показател, регистриран от 1987 г. насам, пише БТА.
Занятията на над 100 000 ученици във Валенсия са преустановени заради предупрежденията, а централното правителство е разположило аварийни екипи на армията и националната полиция.