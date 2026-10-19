Призна ли си без да иска Русия за атаката над един от корабите край Румъния?

Мениджърът на кораба категоричен: Да, на видеото е Wine Trader. Моряците докладвали, че атаката е станала не с 1, а с три дрона

Видеокадри на руското министерство на отбраната показват успешна операция срещу кораб в района на Одеса. На видеото, брандирано с герба на министерството ясно се виждат силуетът и уникалните белези, напомнящи на моторния кораб Wine Trader. Корабът беше атакуван в четвъртък сутринта на около 13-14 мили от Сулина, близо до териториалните води на Румъния. Часове преди това в териториалните води на северната ни съседка, бе ударен и танкерът YARA J.

Кадри от успешните военни операции са част от ежедневния информационен поток, чрез който Кремъл отчита действията си в Черно море. Видеото от въпросната операция също бързо бе разпространено от държавната агенция ТАСС.

Визуалните характеристики на записите съвпадат напълно с инцидента, разиграл се в прилежащите води на Румъния, а не край украинското пристанище. На кадрите се вижда как търговски кораб е поразен от дрон. Има и кадри от последващ "контрол" над целта, където се вижда и спасителен катер. Показаният кораб е на котва, точно както бе Wine Trader в момента на атаката, съобщава Maritime.bg. Предполагаемите кадри от атаката над Wine Trader КАДЪР: ТАСС

Друг необичаен детайл също прави впечатление - за разлика от стандартните черно-бели камери от инфрачервените камери, които руското МО ползва традиционно при поразяването на търговски кораби, на този запис има и цветни кадри, които продължават няколко секунди. Те също позволяват обосновано предположение за разпознаване на Wine Trader.

На показания кораб от руската атака се вижда пожар в надстройката на неназован съд, както и пожар на главната палуба. Именно такива бяха характеристиките и на инцидента с Wine Trader: там пожар пламна в надстройката, а от снимки, разпространени от руските служби, се разбра и за поражения по главната палуба.

Сигнал за бедствие от кораба бе подаден в 06:58 ч сутрина на 15 октомври.

След сигнала незабавно към района бил насочен спасителен катер Apollo, съобщи тогава румънската спасителна агенция за морето. Катерът е боядисан в отличителен червен цвят, който се различава както на сателитните кадри, ткаа и на видеото на Кремъл. Видът на облачността от руските кадри също съвпадат изцяло с регистрираната от сателитите, и снимките на румънските служби от първите часове след инцидента.

"При разузнавателни действия на въоръжените сили на Руската Федерация във водите на Черно море край бреговете на Украйна, беше открит морски сухотоварен кораб, използван за превоз на товари с военно предназначение в полза на въоръжените сили на Украйна. По решение на командването срещу сухотоварния кораб бе нанесен удар с безпилотен летателен апарат "Геран". В резултат на това средствата за обективен контрол фиксираха пожар на кораба", пише в съобщението, придружено с видео от удара срещу Wine Trader. Предполагаемите кадри от атаката над Wine Trader КАДЪР: ТАСС

Възможно е да се е получило объркване в руската пресслужба, което обаче може да се окаже фатално, защото напрактика разсейва всички съмнения за произхода на атаката.

След удара по Wine Trader в неизвестност остават 7 моряци. Шестима са граждани на Бенин, но един е руснак. Това съобщи за Maritime.bg мениджърът на кораба Салвадоре Адорно.

"Напълно съм убеден, че Русия е отговорна за удара срещу кораба", категорично заявява той.

Адорно разкри, че от докладите на спасените моряци става ясно, че танкерът е бил атакуван не с 1 дрон, както се знаеше досега, а с три. От техните разкази става ясно, че два от дроновете са ударили жилищните помещения на кораба, а третият - палубата. Wine Trader СНИМКА: МВР на Румъния

Мъжът коментира и анализа на кадрите на руското министерство на отбраната, които от Maritime.bg изпратили до базираната в Италия компания-мениджър на Wine Trader.

"Да, това е Wine Trader", категоричен е Адорно.

С последните два атакувани кораба край Румъния само за октомври тези инциденти станаха седем. На 6 октомври дронове удариха корабите ABLE и Alfa Watan в икономическата ни зона, на около 70 мили от Бяла. Моряците от ABLE бяха спасени, но тези от Alfa Watan така и не бяха открити, според властите корабът е потънал за минути.

В нощта срещу 13 октомври бяха ударени корабите "Челси 3" и HS Dignity, този път в прилежащата зона - само на 15-17 мили до Бяла и Крапец. Моряците от първия съд бяха прибрани, но от втория спасени бяха само 5-има.