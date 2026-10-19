ЕС: Правото на мирни демонстрации и протести трябва да бъде защитено

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Европейският съюз заяви, че правото на мирни демонстрации и протести трябва да бъде защитено и осъди погромите, плячкосването, вандалските прояви и опожаряването на различни обекти в деня на протестите във Франция на 17 октомври, предаде Франс прес.

"Не трябва да се отъждествяват хората, които протестират мирно, с онези, които извършват прояви на насилие“, подчерта говорителят на ЕК Маркус Ламерт.

"Палежите, плячкосването и атаките срещу хора и обществени сгради са недопустими", допълни той, цитиран от БТА.

Европейската комисия заяви, че е в тясно сътрудничество с френския дигитален регулатор и е готова да окаже съдействие, за да се гарантира, че социалните мрежи спазват своите задължения, по-специално забраната за разпространение на съобщения, подстрекаващи към насилие.

"Когато онлайн платформите има подозрения, че е възможно да бъдат извършени престъпни актове, те са задължени да информират властите по един проактивен начин", каза Тома Рение, говорител на ЕС по дигиталните въпроси. Той поясни, че за днес е предвидено заседание между представители на ЕК и на френския дигитален регулатор.