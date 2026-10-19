Еврокомисията отпуска 5,2 млн. евро за защита на редки лешояди в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската комисия (ЕК) отпуска над 390 млн. евро за 135 нови проекта в областта на околната среда и климата в Европа. България ще получи 5,2 млн. евро за опазване на редки видове лешояди, а друг български проект предвижда защита на световно застрашени водолазни патици по черноморско-средиземноморския миграционен път.

Финансирането е по европейската програма LIFE за околната среда и действията по климата. Общата стойност на одобрените проекти е 579 млн. евро, като отпуснатите от ЕС над 390 млн. евро покриват повече от половината от необходимите инвестиции. Останалите средства ще бъдат осигурени от национални, регионални и местни власти, публично-частни партньорства, предприятия, партньори по проектите и организации на гражданското общество.

Одобрените инициативи имат за цел да ускорят прехода към чиста, кръгова и устойчива икономика, да подобрят готовността за справяне с екстремни метеорологични явления и да допринесат за постигането на климатична неутралност на ЕС до 2050 г. Очаква се инвестициите да имат дългосрочен ефект върху околната среда, икономиката, промишлеността и качеството на живот на европейците, посочват от Комисията,

Общо 29 проекта от 16 държави членки са одобрени за опазване на природата и биологичното разнообразие. За тях са предвидени над 223 млн. евро, от които повече от 151 млн. евро идват от бюджета на ЕС.

Сред тях е българският проект Diving Ducks LIFE на стойност 12,6 млн. евро. Той е насочен към опазването на световно застрашени водолазни патици по черноморско-средиземноморския миграционен път.

България ще получи и 5,2 млн. евро по проекта LIFE for VULTURES за защита на няколко вида лешояди. Същата инициатива в Румъния ще бъде подкрепена със 7,6 млн. евро.

Други одобрени проекти в тази категория включват възстановяване на крайбрежните пясъчни дюни в Белгия чрез LIFE COCON, за който са предвидени 9,2 млн. евро. В Чехия 10,7 млн. евро ще бъдат инвестирани в опазването на пясъчния юрин по проекта LIFE for JURIN. Финландия ще получи 11,3 млн. евро за защита на опръстенения тюлен от езерото Сайма по проекта LIFE SOS, а в Испания 17,6 млн. евро ще бъдат вложени във възстановяването и опазването на пиренейския десман, известен още като иберийски тромпетен плъх, чрез инициативата LIFE SAVE Desman.

За 36 проекта в 13 държави членки, насочени към кръгова икономика, енергийна ефективност и подобряване на качеството на живот, са предвидени близо 163 млн. евро. От тях близо 91 млн. евро ще бъдат осигурени от ЕС.

В Белгия проектът LIFE RESHAPE-D с бюджет от 25,8 млн. евро ще намали риска от наводнения в долината на река Дендер чрез възстановяване на естествените процеси на управление на водите.

Словакия ще използва проекта LIFE ECOPRESSURE, финансиран с 4,4 млн. евро, за подобряване на качеството на въздуха и ограничаване на изпускането на пластмасови микрочастици. За целта ще бъде използвана усъвършенствана технология за надуване на автомобилни гуми в реално време.

В Нидерландия проектът LIFE Waterhub на стойност 11,1 млн. евро ще демонстрира иновативна и гъвкава система за пречистване на отпадъчни води.

Друг проект, LIFE MUMs, разполага с бюджет от 2 млн. евро и има за цел да намали излагането на жените на химикали, които нарушават функциите на хормоналната система.

Още 26 проекта ще получат финансиране за общо над 102 млн. евро, от които над 61 млн. евро са от ЕС. Те са насочени към адаптацията към климатичните промени, намаляването на последиците от тях и укрепването на устойчивостта на различни региони.

В Германия проектът CARENA LIFE на стойност 10 млн. евро ще подпомогне развитието на природосъобразни техники за поглъщане на въглерод.

В Ирландия инициативата LIFE FLOW, финансирана с 4,4 млн. евро, ще интегрира природосъобразни решения за защита от интензивни валежи и бури.

Проектът LIFE POSTFIRE с бюджет от 5,9 млн. евро ще подкрепи възстановяването на средиземноморски райони след горски пожари.

В Австрия 1,9 млн. евро ще бъдат вложени в FGasFree LIFE за разработване на хладилен транспорт без флуорсъдържащи газове.

Във Финландия проектът LIFE CCC BUILD ще получи 3,4 млн. евро за превръщането на горски и селскостопански остатъци в строителни материали, способни да съхраняват въглерод.

Други три проекта с общ бюджет от 7,8 млн. евро ще работят за напредък в прилагането на климатичната политика, повишаване на обществената осведоменост и подкрепа за спазването на законодателството на ЕС в областта на климата.

Най-голям брой одобрени инициативи – 44, са насочени към ускоряване на прехода към чиста енергия. За тях са предвидени над 91 млн. евро, като близо 87 млн. евро ще бъдат осигурени от ЕС. Проектите обхващат държавите членки и страните, асоциирани към програмата LIFE.

Механизмът за градовете LIFE EUCF 3.0 разполага с бюджет от 15,8 млн. евро. Той ще обхване всички държави от ЕС, както и Исландия, Молдова, Черна гора, Северна Македония и Украйна. Целта е местните власти да получат финансова и техническа помощ за инвестиции в устойчива енергия.

В Португалия проектът LIFE SET-M на стойност 733 218 евро ще подкрепи енергийното саниране на сгради, собственост на институции за социална солидарност.

В Хърватия центърът LIFE RISE, а в Дания – LIFE GREETIN, ще разполагат с по 2,1 млн. евро. Двете инициативи ще подпомагат инвестициите в ефективни нови системи за районно отопление и охлаждане в няколко държави от ЕС.

Програмата LIFE съфинансира проекти за опазване на околната среда и борба с климатичните промени повече от 34 години. До момента чрез нея са подкрепени над 6700 проекта в ЕС и асоциираните държави.

Новите 135 инициативи са избрани измежду рекордните 1095 кандидатури, подадени по поканите за предложения за 2025 г. Размерът на отделните проекти варира от по-малко от 650 000 евро до над 15 млн. евро. В сравнение с предходната година финансирането по програмата LIFE се е увеличило с 9%.

Настоящият програмен период обхваща 2021–2027 г., а общият бюджет на LIFE е 5,43 млрд. евро. Управлението на безвъзмездните средства е поверено на CINEA – Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда.