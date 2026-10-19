Седмокласник нападна учителка и свой съученик с нож в Румъния

Ученик от 7-и клас в училище в Румъния нападна с нож днес сутринта учителка и друг ученик, съобщават румънските медии. Нападателят е задържан, а двете ранени лица са поети от медицински екипи. Атаката е станала в гимназия „Щефан чел Маре“ в град Бистрица в Северна Румъния. Местните медии съобщават, че предполагаемият нападател е публикувал послания в социалните мрежи преди нападението.

Според информация на местни медии нападателят е 13-годишен ученик с инициали А.О.Т., който издирвал момче от 6-и клас. Предполагаемият нападател отишъл на училище малко преди 8 ч., но не влязъл в час, а отишъл в тоалетната, където е заснел видео, предназначено за социалните мрежи. На записа, снимка от който е поместена от телевизия Диджи 24, се вижда момче с маскировъчен шал на лицето и каска, което държи нож и телефон.

„Подготвях това от 8 месеца! Ще се видим във Валхала! Правя го! Идея си нямате колко съм опасен!“, цитира думите на момчето от видеото телевизия Диджи 24.

В скандинавската митология Валхала е мястото, където отиват повалените в битка доблестни воини, пише БТА.

Диджи 24 е публикувала и видеозапис от коридора на училището, на който е заснет моментът на атаката. Ранената учителка е на 28 години, а момчето, което е опитало да й помогне и също е ранено, е на 12 години.

Според първоначалната информация, разпространена от властите във връзка със случая, нападението изглежда е мотивирано от расистка омраза. Главният инспектор на Окръжния училищен инспекторат в Бистрица-Насъуд професор Василе Щеопоайе съобщи, че нападателят е търсел конкретен ученик от ромски произход.

Професорът каза, че ученикът, извършил нападението, е пристигнал от Испания през 2019-2020 г..

Според криминолога Дан Антонеску, цитиран от Диджи 24, нападението може да има връзка с подражаване на насилствено поведение, видяно в социалните мрежи. Криминологът заяви пред медията, че ученикът не може да бъде подведен под съдебна отговорност, тъй като е под 14-годишна възраст.

Лекарят психиатър Габриел Дякону заяви пред телевизията, че изглежда става дума за нападение, мотивирано от идеологически или расистки причини в резултат на процес на радикализация онлайн.