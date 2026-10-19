Великобритания: Насилието във Франция е недопустимо

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Говорител на британския министър-председател Анди Бърнам определи като "недопустимо" насилието във Франция по време на протестите през изминалия уикенд, предаде Франс прес.

"Очевидно е, че насилието, което наблюдаваме по улиците на Франция, е недопустимо. Макар правото на протест да е в основата на демокрацията, то никога не може да оправдае насилието", заяви говорителят.

"Знаем, че хората във Великобритания също са загрижени за разходите за живот", добави той, като посочи, че премиерът Анди Бърнам е решен "да предприеме действия, за да осигури известно облекчение" на гражданите "на фона на високите разходи за живот".

Говорителят призова също британските граждани, живеещи във Франция, "да следват указанията на местните власти".

През изминалия уикенд във Франция избухнаха безредици с мащаби, невиждани от години. Те съпътстваха протестите срещу високите разходи за живот и включваха грабежи, палежи и нападения срещу обществени сгради в няколко града, пише БТА.