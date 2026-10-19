ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23760963 www.24chasa.bg

Великобритания: Насилието във Франция е недопустимо

Богомила Костадинова

1988
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Великобритания Снимка: Pixabay

Говорител на британския министър-председател Анди Бърнам определи като "недопустимо" насилието във Франция по време на протестите през изминалия уикенд, предаде Франс прес.

"Очевидно е, че насилието, което наблюдаваме по улиците на Франция, е недопустимо. Макар правото на протест да е в основата на демокрацията, то никога не може да оправдае насилието", заяви говорителят.

"Знаем, че хората във Великобритания също са загрижени за разходите за живот", добави той, като посочи, че премиерът Анди Бърнам е решен "да предприеме действия, за да осигури известно облекчение" на гражданите "на фона на високите разходи за живот".

Говорителят призова също британските граждани, живеещи във Франция, "да следват указанията на местните власти".

През изминалия уикенд във Франция избухнаха безредици с мащаби, невиждани от години. Те съпътстваха протестите срещу високите разходи за живот и включваха грабежи, палежи и нападения срещу обществени сгради в няколко града, пише БТА. 

Великобритания Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Тайните на подземната Матера (Видео)