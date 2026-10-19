Бомбени заплахи в институции в Албания и Сърбия

Заплахи за взривни устройства бяха получени в институции в Албания и Сърбия днес.

Албански институции са получили днес електронно съобщение, съдържащо заплахи за поставени взривни вещества и терористични актове, предаде Албанското радио и телевизия.

В официално изявление по случая от албанската полиция заявиха, че според първоначална информация имейлът е изпратен от електронен адрес на образователна институция в Саудитска Арабия.

Според полицията днешният имейл до адресите на няколко албански институции е подобен на по-ранни случаи, когато заплахи от такъв вид са били изпращани от компрометирани електронни адреси на студенти от чуждестранни образователни институции.

В съобщението на полицията се посочва, че съответните полицейски структури продължават да проверяват произхода и автентичността на съобщението, както и да полагат усилия за установяването на подателите му.

Бомбените заплахи идват на фона на продължаващи вече седми ден протести в Албания. Протестиращите студенти, които поведоха кампания с цел оставката на премиера Еди Рама, обвиняват властта в корупция и пренебрегване на образованието. Демонстрациите им следват месеци на мирни протести срещу продажбата на част от албанското крайбрежие за строителството на курорт, свързван с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Студентските протести са белязани от сблъсъци с полицията, а демонстранти запалиха правителствени сгради и банки и нанесоха щети на публична и частна собственост.

Вчера албанският премиер Еди Рама обвини Русия, Иран, крайнолявото движение „Антифа", политически и религиозни екстремисти, както и лидера на опозиционната Демократическа партия Сали Бериша, че са част от сложна мрежа за влияние, която подстрекава протестите в страната с цел предизвикване на насилие и разпространяване на дезинформация.

Албанският вътрешен министър Ервин Демо информира, че общо 295 души, включително 186 служители на реда, са били ранени до момента по време на протестите.

По информация на албански медии протести днес има, освен в Тирана, и в други албански градове – Лежа, Мирдита, Мильот, Шкодра, Елбасан, Вльора. На места има частичен бойкот на учебния процес и регистрирани нападения над институции.

Депутатката Маряна Кочеку, която напусна парламентарната група на Социалистическата партия и към момента е независима, изпрати отворено писмо до дипломати, в което изразява загриженост за това, което нарече прекомерна употреба на сила от страна на полицейски служители, побой над лежащи на земята протестиращи и лошо отношение към хора по време на арести, пише Евронюз Албания.

Документът е изпратен до делегациите на Европейския съюз и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Тирана, посолството на САЩ в Албания, службата на Съвета на Европа в Тирана, постоянният координатор на ООН, както и ръководителите на дипломатическите мисии, акредитирани в страната. В него се изразява загриженост и относно твърдения за нарушаване на правата на лица, отведени в полицейски участъци.

Учебните занятия бяха преустановени тази сутрин в десетки училища в няколко сръбски града след получени сигнали за поставени взривни устройства, като досегашните проверки не са установили наличие на бомби в проверените учебни заведения, съобщи регионалната телевизия Ен1.

В Ниш полицията извършва огледи на няколко училищни сгради, след като учениците бяха евакуирани. В Ябланишки окръг заплахи са получили 23 училища, сред които начални училища и две средни учебни заведения в Лесковац – Музикалното училище и училището за начално и средно образование "11 октомври". Сигналите там са получени около 10:30 ч. местно време (11:30 ч. българско), съобщи агенция Бета, позовавайки се на полицията.

Заплахи са регистрирани и в няколко училища в Западна Сърбия – Суботица, Бачка Топола и Мали Иджош. По данни на полицията в Суботица първите съобщения са пристигнали около 9:30 ч. местно време (10:30 българско) по електронната поща на учебни заведения в Севернобачки окръг. Учениците и учителите са напуснали сградите, а родителите са били уведомени. Извършените проверки са показали, че сигналите са фалшиви, съобщи БТА.

Още 20 начални училища в районите на Нови Пазар, Тутин и Сеница в близост до границата с Босна и Херцеговина са получили заплахи за бомби, предимно по електронна поща, отбеляза Ен1. Учениците са изпратени по домовете си, а полицейски екипи проверяват сградите. До момента в проверените училища не са открити взривни устройства, съобщи радио "Сто плюс", позовавайки се на полицията в Нови Пазар.

Компетентните органи работят по установяването на авторите на заплашителните съобщения. Разследването на случаите в района на Суботица е възложено на отдела за борба с престъпленията към сръбското Министерство на вътрешните работи, посочва Ен1.

Подобни инциденти бяха регистрирани в района на Суботица и в началото на октомври, както и през юни, припомня телевизията.

Бомбени заплахи получиха редица институции и в България днес.

Снощи самолет кацна извънредно снощи в София заради сигнал за бомба. Българските Военновъздушни сили вдигнаха изтребител МиГ-29, който да ескортира пътническия самолет, който изпълнявал полет между Тел Авив и Виена.

След това самолетът излетял от летище "Васил Левски" малко преди 3:00 тази сутрин. Стана ясно, че австрийски гражданин, който не е бил на борда на самолета, е подал сигнала за бомба.