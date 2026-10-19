Кола повредила оградата на летището на Лайпциг, било неволно

Двама души, замесени в пробива в оградата на летището на германския град Лайпциг, са се свързали сами с прокуратурата и полицията чрез адвокати, предаде ДПА, като се позова на изявление на лайпцигската полиция от днес. Беше установено, че оградата е повредена от автомобил, който е задействал алармената система, само два месеца след като зареден с експлозиви дрон бе открит близо до украински товарен самолет на същата аерогара, уточнява агенцията.

За разлика от случая с дрона инцидентът с колата се е оказал неволен, отбеляза полицията в днешното си изявление. Хора от областта на сигурността заявиха пред ДПА, че двамата мъже – на възраст 20 и 32 години, са свързани с подготовка за изпит по кормуване близо до летището в събота вечерта, когато водачът е изгубил контрол върху автомобила, повреждайки оградата.

Една от пистите на аерогарата бе затворена заради инцидента, докато се претърсваше районът на летището. Не бяха засегнати дейностите по полетите, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Когато се отзовала за първи път на мястото, полицията не открила нито предполагаемия автомобил, нито каквито и да е заподозрени. Според разследващите колата е навлязла няколко метра в зоната за сигурност и след това е била оттеглена.

Двама адвокати са се свързали снощи с лайпцигската прокуратура и полицията от името на мъжете, замесени в инцидента, каза полицията и добави, че разследването на случая продължава.

Зад волана е бил 20-годишният мъж, който е без шофьорска книжка, установи полицията. След като е пробил оградата, той е оставил колата на мястото на инцидента и е извикал за откарването ѝ пътна помощ, информира неговият адвокат. Впоследствие колата е била засечена от полицията на територията на автокъща.

Мъжът на 32 години е регистриран като собственик на автомобила, съобщи полицията.

Отначало масово бяха разпространени твърдения, че този пробив в оградата може да е свързан с инцидента от август, когато на летището, близо до украински товарен самолет, беше открит дрон, зареден с експлозиви, припомня ДПА. Германското правителство държи Русия отговорна за инцидента с дрона, като Москва отхвърли обвиненията.