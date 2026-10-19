14 полицаи пострадали при сблъсъци с буйстващи младежи в Милано

Четиринадесет служители на реда са пострадали при сблъсъци в Милано по време на демонстрациите вчера, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Около 271 души са били отведени в полицейско управление, след като са били задържани по време на безредиците. Сред тях има 220 непълнолетни и 60 чуждестранни граждани.

От общо 271 души 32-ма са арестувани, включително 13 чуждестранни граждани и 23 непълнолетни, а срещу други 28 души са подадени сигнали до прокуратурата. СНИМКА: Ройтерс

Междувременно прокуратурата в Милано днес поиска потвърждаване на арестите на петима мъже на възраст между 18 и 20 години, задържани по време на безредиците в събота, както и налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража". Те са обвинени в оказване на съпротива на органите на реда при утежняващи обстоятелства, вандализъм и грабежи, съобщава БТА.

Група, наричаща себе си "Движение 17 октомври", заяви в публикация в Инстаграм днес, че "мобилизацията" ще продължава всяка събота, "докато падне това крадливо правителство". СНИМКА: Ройтерс

"Ние сме хората от улицата – тези, които виждат единственото истинско насилие в полицейските палки", се казва в публикация на новосъздадена страница, която приканва потребителите да се присъединят към група в Телеграм.

"Вие сте насилниците. Отнехте ни бъдещето, а сега ние си го взимаме сами", гласи друга публикация. "Отхвърляме всички обвинения. Именно тази система, която ни убива, е истински насилствена", допълват администраторите на страницата. СНИМКА: Ройтерс

Сред малкото публикации на новата страница има видеоклип, на който се вижда как хора, участвали в разграбването на магазини в центъра на Милано, дават плячката си на бездомник. Кадрите са придружени от надписа: "Пролетарска експроприация в Милано".